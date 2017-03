Padres de familia marchan para exigir al Cecyte solución a demandas

Padres de familia de la comunidad de El Rosario, municipio de Tlaxco, marcharon y realizaron un mitin frente a la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) para exigir el nombramiento definitivo de Raúl Ortiz como director del plantel ubicado en esa población.

Alrededor de medio centenar de tutores marchó desde el puente peatonal de Belén Atzitzimititlán, municipio de Apetatitlán –sobre la carretera Apizaco–Tlaxcala– hacia la Dirección General del subsistema, también ubicada en dicha Comuna, para tratar de entrevistarse con el titular del subsistema educativo, José Luis González Cuéllar.

La marcha provocó una larga fila de automóviles, pues se trata de una de las vías de mayor tránsito de la entidad, pero los padres de familia justificaron esta acción por tratarse de un asunto que tiene que ver con el proceso educativo de alrededor de 170 alumnos que cursan sus estudios en el Cecyte 22 de El Rosario.

Raúl Ortiz fungió como director de este plantel desde su fundación por parte de Antorcha Campesina, hasta el año pasado, cuando fue sustituido por Ricardo López, quien accedió al cargo por concurso de oposición que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Sin embargo, los padres de familia del plantel exigen la restitución de Raúl Ortiz, pero ahora las autoridades quieren imponer a otro profesor del plantel, que presuntamente ha permitido anomalías entre el personal. El conflicto provocó que docentes que respaldan al actual director y que son agremiados al sindicato del Cecyte no estén impartiendo clases.

“No nos quieren dar solución, siendo que nosotros somos los más afectados como padres de familia y nuestros hijos, estamos luchando por ellos, pero vemos que todo va en contra de nosotros, no estamos conformes con eso. Queremos que se solucione esto y por la vía más pacífica, si no vamos a tener que vamos a hacer otras cosas”, expresó Armando Cid Suárez, uno de los padres de familia inconformes.

Los padres de familia piden nombramiento de director

Refirió que este problema ya tiene ocho meses y han notado que la intención de las autoridades es desgastar su movimiento, pero “no lo van a lograr, nosotros llegaremos hasta el último recurso que sea para ver que se solucione esto y si no vamos a recurrir al gobierno federal para que se nos atienda”.

Recordó que la exigencia es que se restituya a Raúl Ortiz como director del plantel 22 del Cecyte, “pues ha llevado muy bien el control de la escuela. Los que tiene el detalle contra nosotros son los maestros del gobierno del estado, a veces llegan a dar clases y otras se salen a la hora que quieren. Nosotros pedimos la buena escuela para los alumnos”.

Por su parte, Juan Manuel Sánchez, responsable seccional del Movimiento Antorchista en Tlaxco, informó que ya han abordado el asunto con el titular del sector educativo local, Manuel Camacho Higareda y con el director general del Colegio, quienes han amenazado con retirarles la clave de Cecyte y proceder en contra de Raúl Ortiz, “ya les dijimos que lo hagan y lo hagan ya, porque si no, no se avanza en nada, a lo mejor nos conviene que se le quite la clave”.

