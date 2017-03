La cultura en Puebla no es un tema económico, dice el titular del ramo Roberto Trauwitz

No obstante el discurso para anunciar una edición más de la llamada noche de museos estuvo afianzado en la idea de que la apertura gratuita de recintos públicos, privados y universitarios atrae a miles turistas que provocan una alta derrama económica para la ciudad, el secretario de Cultura y Turismo en el estado, Roberto Trauwitz Echeguren negó que el tema sea económico.

En una rueda de prensa, a la que asistió el recién nombrado director de Museos en Puebla, Iván de Sandozequi, el funcionario estatal dijo a esta reportera, en tono sarcástico, que “quién había dicho que (en este gobierno) no importaba la política cultural”.

A pregunta expresa sobre como se podía leer el hecho de que un proyecto como el de noche de museos hacía pensar que la cultura importaba no por sí misma sino porque generaba una alta derrama económica, el titular de la secretaría recién creada por la actual administración dijo que el gobierno también se acerca a la cultura.

La rueda de prensa comenzó con retraso y la condición para los representantes de los medios de comunicación fue el no hacer preguntas que no fueran de otro tema distinto a la noche de museos, ello pese a la presencia de Iván de Sandozequi, quien ha sido señalado como el promotor del proyecto Museos Puebla, con el que los recintos estatales tendrán que cumplir con ciertas metas económicas para permanecer, a la par que verán vulnerados sus acervos dado que cada museo no tendrá colección propia.

Acompañado por el titular de Turismo municipal, Alejandro Cañedo Priesca, el secretario estatal habló de lo que significa un acto como la noche de museos.

De manera escueta, dijo que es un programa exitoso vinculado a las artes y a la cultura, área del gobierno “que puede ayudar a desarrollarnos mucho más”.

Trauwitz Echeguren añadió que más de 600 mil personas habían participado de él, porque en la política del gobierno en turno se apuesta “por la cultura, la historia y las tradiciones”.

En su discurso, no dejó de lado los museos que “se han recuperado” ello en referencia de lo hecho por la anterior administración estatal -donde también fue secretario de Turismo- con museos como el de la Evolución, antes Museo Imagina, o el Regional de Cholula, antes un hospital psiquiátrico.

Comparó que en 2010 -último año del gobierno de Mario Marín Torres- habían sido 100 visitantes a los recintos, y que en 2016 -último año del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas- habían sido 350 mil visitantes en los espacios habituales y en los recuperados.

Acotó que en la línea de impulsar los recintos culturales y en concordancia por el llamado del gobernador en turno, Antonio Gali Fayad, los días festivos los museos permanecerán abiertos.

Aunque los pueblos mágicos -señaló Roberto Trauwitz- nos han ayudado, hay en Puebla siete mil habitaciones y grandes eventos, y la tendencia del turismo es de crecimiento.

Agregó que ello se refleja en que en una comparativa de enero 2016 a enero de 2017 el crecimiento del turismo había sido del 4.1 por ciento, y que la derrama económica había aumentado en 4.6 por ciento.

Los fines de semana, los puentes largos como este que viene, es para que venga gente de todos lados. Son 39.5 millones de personas el mercado potencial, que viven cerca de la capital, expuso.

