Congreso no negociará con ex auditor pago millonario de finiquito

El Poder Legislativo se mantendrá a la expectativa del devenir de la demanda interpuesta por el ex auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Luciano Crispín Corona Gutiérrez, por la que exige el pago de 2 millones 535 mil 419.82 pesos por concepto de finiquito.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Alberto Amaro Corona señaló que hasta el momento no han tenido acercamiento con el ex funcionario fiscalizador para negociar la demanda laboral que inició ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA).

Incluso, minimizó ese proceso, al estimar que “hay temas muy importantes como para estarnos distrayendo en este tipo de situaciones, si ya hay una demanda y ya la admitieron, tenemos que ver que prospere, si no ya nos estamos amarrando el dedo antes de cortárnoslo, hay que ver si ya aceptaron la demanda que promueve el ex auditor y que siga su curso”.

Conforme al expediente laboral 245/2016–A, promovido por Corona Gutiérrez, en mayo de 2016, la ahora titular del OFS, María Isabel Maldonado Textle entregó al ex funcionario un finiquito por 485 mil 975.39 pesos.

Sin embargo, a decir de Crispín Corona, la cuantificación y dicho pago fue irregular y parcial, pues según sus cálculos la indemnización debió ascender a 3 millones 21 mil 395.21 pesos, por lo que asegura que todavía le adeudan 2 millones 535 mil 419.82 pesos.

El ex auditor aseguró que percibió como último salario mensual la cantidad de 5 mil 493.69 pesos, de ahí que debió recibir 494 mil 432.10 pesos como indemnización constitucional, más un millón 428 mil 359 pesos como indemnización en términos del artículo 50, fracción tercera, de la Ley Federal del Trabajo; así como 23 mil 245.59 pesos de prima vacacional, 49 mil 367.95 pesos de aguinaldo proporcional, 37 mil 25.96 pesos como prima vacacional proporcional y 988 mil 864.20 pesos por la suma de seis meses de salario que por mandato de ley le correspondían.

Ante esa situación, el también líder de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local enfatizó que este asunto ya está en manos de las autoridades pertinentes, por tanto el Poder Legislativo se mantendrá a la espera de conocer el dictamen final para actuar en consecuencia.

“Las autoridades van a decidir si procede o no procede y si procede pues ya estaremos en su momento analizando todo eso, pero si no procede simplemente no haremos nada y sería una denuncia más, hay que esperar al fallo de la justicia si es que éste existe”, concluyó Amaro Corona.

