Jesuitas ocupaban la ciencia para desviar la atención a lo hecho por Galileo: experta

En la Nueva España, los jesuitas se dedicaron a construir instrumentos tecnológicos para explorar los fenómenos de la naturaleza y del cosmos, que eran observados bajo la curiosidad científica, con la intención de poner a la ciencia al servicio de su discurso teológico, con lo que desviaban la atención a lo propuesto por la “scienza nuova” de Galileo Galilei, expuso Linda Báez Rubí.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM añadió que “si bien la actividad astronómica y de observación era permitida e incluso promovida por los jesuitas, había un discurso moralizante” en su quehacer.

El objetivo, abundó durante la conferencia Convertir por medio de la ciencia: óptica y pintura en la producción cultural de la Nueva España”, era fortalecer la interpretación bíblica como respuesta a las observaciones del astrónomo italiano con el telescopio y a los aparatos especulares que exploraban el universo.

Báez Rubí destacó que la cultura humanista promovía en el siglo XVI una filosofía natural vinculada con la práctica y la experimentación, que se abría paso en los secretos de la naturaleza, ya no sólo para imitarla, sino para superarla.

La investigadora anotó que dicha “física católica” encontró su articulación visual en los frontispicios de las obras escritas por jesuitas, donde se dejó en claro que, a pesar del empleo de esta tecnología, sin la luz de la razón y la iluminación divina, le sería imposible al ser humano interpretar correctamente los fenómenos naturales percibidos y llegar al conocimiento.

Expuso que el telescopio como instrumento de “conversión” tiene su lugar en la representación plástica. En la Nueva España no sirvió únicamente para justificar el “acheiropoieton” (lo no hecho por la mano humana) guadalupano, sino también para otras representaciones de la virgen dentro de la pintura iberoamericana.

Ejemplo de ello es la pieza La Purísima Concepción (1796), del pintor novohispano Andrés López, que cuenta con elementos teológicos como la estrella matutina, la torre de marfil y la fuente de sabiduría, que son incorporados al paisaje y a la historia que se lleva a cabo en el plano terrestre.

En esta pieza se aprecia una isla con una torre en el plano del fondo, mientras que en el primero se erige la fuente tota pulchra (antigua oración) con sus atributos apocalípticos: la virgen sobre un dragón y los cuernos de la luna; al costado inferior izquierdo de la representación mariana hay una nave sobre las aguas con dos personajes, cada uno porta un telescopio con las inscripciones tota pulchra y macula non est in te (no hay mancha en ti).

Se trata de una imagen religiosa que muestra al aparato óptico no sólo para visualizar algo, sino también como elemento de conversión. “El sorprendente aparato de retórica visual jesuita construido para operar en los territorios católicos a ultramar, empleó los artificios mecánicos para lograr una cristianización, pues al operar físicamente (manualoperativa) echaba a andar a la vez toda una maquinaria espiritual implicada”.

El paisaje pictórico de Nueva España derivó de modelos flamencos

Abraham Villavicencio, historiador por la UNAM, expuso que en el territorio novohispano la manera en cómo se figuró el paisaje pictórico derivó directamente de los modelos flamencos que llegaron por España.

Durante su ponencia Imaginar Nueva España como países de Flandes. Aproximaciones a la construcción del espacio en la pintura flamenca y novohispana: siglos XVI–XVII, resaltó que entre los recursos plásticos para ambientar y crear la atmosfera que envuelve las escenas en las pinturas flamencas tempranas del siglo XV, se aprecian los paisajes que asoman por las ventanas, elemento incluido en las obras y con lo que se crea una escena de interior con el exterior.

Otro recurso es el uso de los espejos que amplían la visión, incluso a 360 grados, del área captada en la pintura. Por su parte, el formato de tríptico en la obra da profundidad a la imagen pintada.

“En el mundo novohispano este legado llegó a través de grabados y pinturas flamencas, que permitieron la configuración de los primeras representaciones del paisaje de Nueva España, gracias al uso de ciertos colores, soluciones, composiciones y espacios derivados de esos modelos”, puntualizó.

