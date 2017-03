La segunda transición y el laberinto de Podemos: mi sesgada lectura

En 2012 se puso de moda en España un nuevo constructo para explicar los cambios que parecían socavar las bases de orden constitucional. Se llamó Segunda Transición. Sonaba bien. Incluso rupturista. Junto a la viralización de conceptos epocales, como Cultura de la Transición (CT), acuñado por el irreverente periodista Guillem Martínez (2012), se dio en aquellos tiempos una verdadera avalancha de libros que cuestionaban los mitos y falacia de la primera transición (de 1976 a 1982) y recogían los cuestionamientos nacidos del Movimiento de los Indignados que, desde mayo del 2011, había roto la inquietante docilidad de las masas urbanas.

El despertar ciudadano del 2011 fue un parteaguas. Y por mas tópico que sea el término, no se hubiera puesto de moda pregonar años después la necesidad de un nuevo proceso constituyente o el advenimiento de la segunda transición sin el determinante efecto del 15M: un complejo proceso que visibilizó el profundo enojo de la sociedad civil, otro resbaloso concepto que en el siglo XXI ya no significaba lo mismo que en siglo XX. Para los viejos gramscianos, la sociedad civil era el espacio de los poderes fácticos (redes clericales y grupos empresariales, pequeña burguesía y élites intelectuales) cuya fuerza cultural determinaba su misma hegemonía social o la conversión de los intereses creados en ideales compartidos por todas las clases. Para los nuevos gramscianos, herederos del autonomismo italiano, la contracultura californiana y los grupos organizados de la Nueva Izquierda, la sociedad civil ya no era una fuerza a combatir sino la esencia de la democracia:

El ciudadanismo es la ideología que ha venido a administrar y atemperar los restos del izquierdismo de clase media, pero también de buena parte de lo que ha sobrevivido del movimiento obrero. El ciudadanismo se concreta en un conjunto de movimientos de reforma ética del capitalismo, que aspiran a aliviar sus efectos mediante una agudización de los valores democráticos abstractos y un aumento en las competencias estatales que la hagan posible, entendiendo de algún modo que la explotación, la exclusión y el abuso no son factores estructurantes, sino meros accidentes o contingencias de un sistema de dominación al que se cree posible mejorar moralmente. El ciudadanismo no impugna el capitalismo, sino sus “excesos” y su carencia de escrúpulos. (Delgado, 2011)

En primera instancia, la ideología ciudadanista del 15M se recluyó en el estado edénico del asambleísmo y las retículas sociales en un alarde de antipolítica que concluyó, dramáticamente, tras las elecciones generales de diciembre del 2011 cuando el Partido Popular se alzó con una mayoría absoluta de diputados en el Congreso. Algo que pareció no importar a muchos colectivos y sensibilidades del 15M pero que terminó por determinar, tiempo después, el giro político de aquel magma indignado capaz de subsistir, y amplificarse, gracias a su vínculo orgánico con un sinfín de protestas sociales (las denominadas Mareas) y las renovadas formas de acción directa, como la interrupción de desalojos de pisos que hicieran las Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Para 2014, el apoliticismo no era ya el mantra de los indignados. La polarización cada vez más directa entre los manifestantes y el Estado terminó en un vendaval de multas, arrestos, madrizas y represión policial simbolizada en la noche del 25 de septiembre del 2012 cuando la marcha nocturna para rodear la cámara de diputados fue disuelta con singular violencia. Tras meses de protestas masivas, censura en redes sociales y aplicación de la legislación antiterrorista contra cualquier manifestante, la vía de confrontar al Estado en las calles fue entrando en punto muerto.

¿Qué es y qué no es Podemos?

Una fecha tentativa para la segunda -e imaginaria- transición podría ser el 2 de junio del 2014 cuando Juan Carlos I renunció a la corona para pasar la estafeta a su hijo Felipe alias II. Apenas dos meses antes, en las elecciones europeas, una formación presuntamente irrelevante denominada Podemos conseguía un espectacular resultado electoral en las áreas urbanas de España.

Desde entonces, con sus altas y sus bajas, este proyecto político ideado por un grupo de académicos de las facultades de Filosofía y Políticas de la Complutense (Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Germán Cano, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero o Luis Alegre) supo recoger el impulso, a veces rupturista a veces pactista, de aquella rebelión de clases medias en bancarrota que fue el 15M.

La misma ambigüedad fundacional de Podemos es heredera de la ambigüedad instintiva de aquel l5M que no era ni de izquierdas ni de derechas. Pero a su vez el nuevo partido se empapó de las complejas teorías de Ernesto Laclau y Chantal Mouffé ( Hegemonía y estrategia socialista, 1987) sobre los antagonismos, las disputas por el sentido, la formación del nosotros vs ellos -herencia indirecta de Carl Schmitt y su amigo/enemigo (El concepto de lo político, 2009)- o el significante vacío que toda estrategia populista debe buscar para recuperar -con banderas interclasistas- la centralidad hegemónica y conquistar así el gobierno de la nación.

Las contradictorias almas de Podemos funcionaron articulando dos espacios superpuestos: un formato líquido, o la plaza púbica virtual de Podemos, que actuó como la fachada 2.0 de las redes de simpatizantes que querían sentirse parte de algo nuevo y unos fundadores que organizaban un clásico modelo de partido de masas, vertical y jerárquico, destinada a la conquista del poder. Su estrategia -nada falsa- pasaba por analizar el desencadenante de la segunda transisición: el bipartidismo estaba tocado de muerte y el campo electoral quedaría, tarde o temprano, polarizado entre las fuerzas de la continuidad, la corrupción y las políticas de choque y las fuerzas de una amalgama progresista cuyas propuestas de un cambio posible podrían agrupar a casi todas los grupos emergentes nacidos de la revuelta ciudadanista del 15M, las grandes marchas en defensa de lo público e, incluso, a los partidarios del derecho a decidir, mayoritarios en Cataluña.

El sorpasso que no fue y la segunda transición

La paradoja es que la racha de elecciones generales del 20 de diciembre del 2015 y el 27 de junio del 2016 ralentizó el sorpasso podemita al constatarse la fortaleza del PSOE y, sobre todo, del Partido Popular que sostiene, por el peso del miedo y la costumbre, un gobierno de sesgo colonial dirigido por un notario gallego que hizo de la invisibilidad su única virtud. Pese a sus pactos con Izquierda Unida, o debido a ellos, Podemos quedó relegado a una tercera posición.

El pacto de Estado entre PP, PSOE y Ciudadanos para dejar manos libres a Rajoy e iniciar una nueva oleada de medidas de choque abrió las puertas a la reactivación de Podemos como alternativa de cambio, pero, en el camino, no solo se perdió el impulso de masas, sino que esta búsqueda de la centralidad terminó convirtiendo a esta fuerza en lo contrario de la fórmula populista de Laclau. Desde que Syriza claudicó en verano del 2015 a las brutales exigencias de la Unión Europea y abandonó toda veleidad reformista o nacionalista, los referentes internacionales de Podemos han desaparecido en el tabú y el olvido forzoso.

Y nadie habla, en la formación morada, de los verdaderos antagonismos que podrían revitalizar el significante vacío de Podemos: si el euro no es cuestionable, y menos la OTAN, tampoco lo es la monarquía, y en esta senda, muchos creen en Podemos que tampoco debe revertirse la jubilación a los 67 años o los conciertos educativos de las escuelas religiosas (financiamento público a escuelas privadas).

Vistalegre-II o la Segunda Asamblea Ciudadana de Podemos, visualizaría, al fin, el enfrentamiento entre la corriente socialdemócrata de Íñigo Errejón (ganar a las clases medias para ganar La Moncloa) y la tendencia neomarxista de Pablo Iglesias (ganar las clases populares para ganar La Moncloa) aunque, en realidad, las diferencias fueron más de táctica que de estrategia. Su fuera una caricatura de las viejas guerras ibéricas, el asunto pareció radicar entre convertirse desde ya en el PSOE reloaded o seguir el esquema de las mareas, las confluencias y los acuerdos regionales para armar el Frente Popular del siglo XXI, es decir, formar el consenso aceptable de la Segunda Transición -monárquica y tranquila- o revertir la restauración que se anuncia bajo la mirada complaciente de la Unión Europea.

Después de la aplastante victoria de Iglesias frente a Errejón, un 12 de febrero de 2017 en algún lugar de la mancha urbana madrileña, los reajustes internos no indican que Podemos haya radicalizado discursos o planteamientos a futuro. Como decía el sociólogo Emmanuel Rodríguez, uno de sus críticos más lúcidos, Podemos está

“En la etapa de confirmación de lo que ahora mismo es: un partido oligárquico y burocratizado, que depende completamente de los presupuestos del Estado, pero cuya única legitimidad está en mantenerse como el voto de la protesta. Me atrevería a decir que esta es la percepción consciente o intuitiva de la mayor parte de sus votantes. Por eso Podemos no va a alcanzar su techo electoral potencial que implicaría ser creíble y seducir (en términos de producción de votos) a todos los desafectos (movimientos, redes, influencers) con las viejas fuerzas del Régimen. Pero tampoco va a bajar mucho respecto a su suelo actual, porque sencillamente para seis, siete y a lo mejor nueve o diez millones de votantes no existe más alternativa que el voto a Podemos y sus aliados o la abstención” (CTXT, 7 de marzo de 2017)

Qué hacer cuando nada se puede

Este rosario de contradicciones, puñales en alto y discursos florentinos no concluirá, pues, en la clásica escisión izquierdista. Hay demasiado que ganar ahora que el socialismo español firmó un pacto formal con la derecha conservadora. El problema es otro: si, por azares del destino, llegara Pablo Iglesias al palacio de la Moncloa, no parece existir un margen de soberanía, e incluso de estrategia, para enfrentar a la poderosa sociedad civil, cosmopolita y corporativa, que convirtió a España en un protectorado absoluto. A diferencia de la primera, esta segunda transición no tiene margen de maniobra.

Entre una deuda estratosférica y asfixiante, el fin del Estado Nación (o el control directo de Bruselas sobre las grandes decisiones) y un alineamiento natural de todas las fuerzas políticas con el dogma neoliberal -Podemos incluido- es difícil concebir un gobierno progresista que genere antagonismos verdaderos para una población acostumbrada al consenso de las élites y al silencio de las masas. Los alardes de resistencia patriótica sobran cuando lo más que se puede buscar es el placet de Ángela Merkel.

Al parecer, desde los hacedores del Brexit hasta Donald Trump, pasando por Marine Le Pen, las derechas proteccionistas entendieron mucho mejor que Podemos los polisémicos constructos de Laclau y Mouffe: no se puede romper la vieja política sin destruir sus consensos fundamentales de la época y provocar la ira sagrada de las élites. Una población empobrecida, harta de los expertos de la globalización irreversible y las guerras culturales, apostó en las presidenciales de EEUU por un demagogo que expuso la hipocresía del capitalismo de rostro humano, pero estos descalabros pueden suceder en el corazón del imperio no en la doceava economía del mundo cuya población -y dirigencia- atesora una bendita mentalidad provincial.

Tras el inesperado 2016, se percibe la fórmula ganadora en el derrumbe posmodenro: una democracia de confrontación populista escorada a la derecha, jaleada por masas reales y digitales, contra una democracia de consenso elitista donde estas mismas masas solo deben votar, callar y aplaudir el gobierno de los expertos. Aunque, tal y como está probando la incipiente presidencia de Donad Trump, los cimientos son más endebles de lo que imaginan algunos y difícil será que sobreviva al reto permanente del Deep State, o la red de poderes fácticos que desde las agencias de inteligencia hasta Silicon Valley, la banca o los grandes medios de comunicación, no permite a nadie salirse de los rieles del neoliberalismo realmente existente. Ni siquiera en su versión aislacionista/nativista que hoy resiste -apenas- en la Casa Blanca.

Mucho puede estar cambiando frente a nuestros ojos pero tras desde mayo del 2011 pocas rupturas simbólicas ha habido desde la difusa, y confusa, galaxia de los indignados cuyo discurso -sobre todo en Estados Unidos- parece convertirlo en la división de agitprop del partido demócrata con sus cantos a la hermandad universal de las ciudades creativas -epitome de la ideología liberal- contra un enjambre de obreros lumpenizados y machistas que amenazan, con su voto, el orden del progreso.

En esta espiral de luchas identitarias que diluye toda agenda común, poco aporta un partido de académicos incapaz de reflexionar siquiera la traición de Alexis Tsipras en 2015. Omisiones y complicidades que indican lo obvio: también en España podría repetirse la misma jugada y el mismo final. Los fuegos fatuos del populismo retórico pueden terminar allá donde terminó Felipe González en 1982: en el acomodo absoluto del statu quo. Y para este viaje a ninguna parte, metidos en la irrelevancia de la segunda transición, me pregunto, ¿se necesitarán tantas alforjas?

Referencias

Delgado, M. (27 de mayo de 2011). El peligro ciudadanista. Obtenido de El cor de les aparences: http://manueldelgadoruiz.blogspot.mx/2011/05/el-peligro-ciudadanista-intervencion-en.html

Laclau, E., & Mouffe, C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.

Martínez, G. (2012). CT o la Cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española. Barcelona: Debolsillo.

Schmitt, C. (2009). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial.

■ COMENTARIOS