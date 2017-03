Migrantes tlaxcaltecas en EU no regresarán de manera voluntaria: Cafami

Pese a los riesgos legales que enfrentan en Estados Unidos, migrantes tlaxcaltecas no regresarán voluntariamente a sus lugares de origen, pues mientras no sean deportados seguirán aprovechando el tiempo para trabajar y obtener el mayor monto de recursos posibles, además porque aquí no encuentran condiciones para salir adelante.

Así lo dio a conocer Norma Mendieta Mendieta, directora del Centro de Atención a Familias Migrantes (Cafami), quien expuso que esta es la respuesta que han encontrado entre familias de connacionales tlaxcaltecas que radican de manera ilegal en Nueva York, Connecticut y California, Estados Unidos.

“La gente no va a regresar por propia voluntad a pesar de que está temerosa por la deportación. Las familias con las que trabajamos en Cafami no dicen: nos vamos a regresar, van a esperar al último momento hasta que los detengan y los deporten, pero ellos no quieren regresar”.

Las razones de esta decisión está en que los migrantes que decidieron volver al estado se arrepienten, porque los salarios son bajos, están acostumbrados a otro ritmo de vida, además de que no tienen oportunidades para abrir negocios, pues no se les apoya con créditos ni con el seguimiento respectivo. “Ellos vienen con mucha expectativa y sí quieren salir adelante en su estado, pero no hay las condiciones para ello”.

En tanto sucede la deportación, indicó que Cafami les ha aconsejado que nombren un tutor, alguien de confianza para que los niños puedan quedarse y no sean canalizados a los albergues de Estados Unidos.

Cafami asesora a migrantes tlaxcaltecas en EU

Además que se acerquen a organizaciones defensoras de migrantes para que los asesoren legalmente, que no abran la puerta, que las autoridades deben presentar una orden de deportación firmada por un juez de manera específica, que no cometan un acto que pueda ser utilizado por las autoridades para detenerlos en Estados Unidos.

Mendieta Mendieta observó que la deportación masiva de migrantes mexicanos no es reciente, sin embargo, ahora se le ha dado un tinte mediático ante las declaraciones y actitudes violentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Ahora ya los reciben en el aeropuerto, ya se preocupan por la separación familiar cuando este es un problema que se ha venido dando. La familia no puede recuperar al hijo, sino que se queda bajo la custodia de las autoridades estadunidenses, porque es ciudadano estadunidense, y los padres no lo pueden recuperar porque es un proceso largo, complicado y costoso, pero esto se viene dando desde el gobierno de Obama”.

Dijo que no existe información real del número de migrantes tlaxcaltecas en Estados Unidos, porque no hay un registro oficial de este sector por parte de las autoridades de la entidad.

