Reprobados, siete ex presidentes municipales por no entregar cuentas

Al menos siete ex presidentes municipales no han entregado la cuenta pública del último trimestre de 2016 de sus respectivas administraciones, por lo que de mantenerse en esa omisión, en automático sus estados financieros serán reprobados, adelantó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Alberto Amaro Corona.

En entrevista colectiva, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió que dos de los casos más emblemáticos con esa omisión son los de Chiautempan y Contla de Juan Cuamatzi, pues sus ex ediles, Antonio Mendoza Romero y Filemón Acoltzi Nava, respectivamente, no han entregado sus estados financieros del cierre de su administración, por lo que serían reprobados.

El legislador refirió que a pesar de los llamados y de las diversas diligencias para que las ex autoridades cumplan con la entrega de sus estados financieros, son siete los que persisten en la omisión, por lo que “estaremos esperando que lo hagan a la brevedad, quizá al mes de marzo, porque si no lo entregan ya a punto de vencer el plazo para dictaminar, por supuesto que estarán reprobados en automático”.

El presidente de la Comisión de Finanzas aseveró que no habrá prórroga ni un nuevo plazo para que las ex autoridades omisas cumplan con su responsabilidad, porque “no estamos jugando, si no lo hicieron, ya es responsabilidad de ellos, nosotros ya hicimos todos los esfuerzos para que reporten su último trimestre de la cuenta, si no lo hacen, ya es responsabilidad de ellos, ya no vamos a darles ninguna otra opción y serán reprobados”.

En el caso de los municipios de Chiautempan y de Contla, refirió que las actuales autoridades municipales ya han procedido por la vía legal en contra de los responsables de esas omisiones, a fin de que la Procuraduría General de Justicia del Estado finque o deslinde cualquier responsabilidad de tipo penal.

“En ambos casos ya presentaron las denuncias penales por sustracción de documentos, pero fueron las actuales autoridades quienes lo hicieron, el Órgano de Fiscalización Superior no ha procedido, ya que los municipios y sus autoridades lo han hecho, ya que son los directamente afectados”, apuntó.

En tanto, Amaro Corona detalló que también siguen en la revisión de las cuentas públicas del resto de los municipios con respecto a los primeros trimestres del año 2016, con la finalidad de descartar posibles irregularidades u omisiones en la comprobación del gasto y en caso de que existan, “vamos a revocarlas, al final de cuentas, el último dictamen será el que valga”.

En ese sentido, reiteró la posibilidad de citar a comparecer a los ex presidentes municipales para que “en caso de irregularidades tengan la oportunidad de aclarar la situación, pero lo que no esté bien hecho se deberá de revocar, no vamos a solapar nada y también serán reprobados”.

