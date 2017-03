En un jueves común, atraigo la atención al domingo, no cualquier domingo, sino aquellos domingos sangrientos resultado de la represión a las demandas populares (https://www.youtube.com/watch?v=Yv5U0A10hrI).

1905, matanza realizada por la Guardia Nacional en San Petersburgo, contra trabajadores encabezados por el Padre Gaspón, que se manifestaban pacíficamente demandando mejores condiciones laborales.

1911, masacre en Liverpool, Inglaterra, contra trabajadores del transporte en huelga.

1916, masacre en Everett, Washington, contra el Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo, reprimidos por las autoridades locales ante sus demandas de salarios justos y la preservación de su trabajo.

1923, en el marco de una huelga. los trabajadores mineros en Nueva Escocia, fueron agredidos violentamente por exigir condiciones laborales dignas.

1938, Vancouver, Canadá, manifestantes contra desempleo, viven un domingo sangriento.

1887, se produce un ataque policial y militar contra manifestantes en Londres, que se oponían a la represión británica en Irlanda. 1920 soldados británicos dispararon a varios civiles durante un partido de futbol en Dublín. En 1921, se desató un domingo de violencia en Belfast, ambos en el marco de la Guerra de Independencia de Irlanda. 1972, un tiroteo contra manifestantes civiles por parte del ejército británico (Regimiento de paracaidistas) en Derry, Irlanda del Norte, dejando otro domingo sangriento.

1939, domingo sangriento de Bromberg, nombre dado por la propaganda nazi a los acontecimientos en Bydgoszcz (Bydgostia), Polonia, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

1941, otra matanza en un domingo sangriento en el Gueto de Stanislau, donde fueron fusilados, por soldados alemanes, entre 10 mil y 12 mil judíos.

En Estados Unidos, en Selma, Alabama, 7 de marzo de 1965, una violenta represión a manos de la policía local y estatal, contra la marcha por el derecho al voto y los derechos civiles de la población afroamericana. El pasado domingo fue conmemorada con diversas manifestaciones en varios lugares de ese país.

Podemos citar muchos otros domingos sangrientos en la historia del mundo, violencia que se desborda contra expresiones pacíficas de trabajadores y ciudadanos, que demandan contar con las condiciones materiales que favorezcan la reproducción de su propia vida.

Hoy, un jueves común, apelo a recordar los domingos sangrientos que han marcado la historia, y a no olvidar las vidas que se han perdido con el objetivo de acceder a los derechos fundamentales y a demandas por una vida humanamente vivible. No nos resignemos a la nula respuesta del sistema capitalista que no deja opciones reales para que todas las personas podamos acceder a condiciones elementales que permitan la reproducción de la vida y a tener las necesidades fundamentales cubiertas. Es necesario repensar la forma en que está regida la vida hoy en día, y el sistema sangriento que preserva las condiciones de inequidad. Se necesita imaginar, de forma creativa, en la acción social organizada, en las redes solidarias que nos lleven a construir mejores condiciones de vida para todas las personas, por la justicia y la equidad.

