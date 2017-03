Abandona presidente de Chilac a comités, en su lucha vs privatización de agua

Por falta de cumplimiento por parte del presidente municipal de San Gabriel Chilac, Rigoberto David Martínez Rosas, para cubrir el pago de 200 mil pesos, para los honorarios del abogado que llevaría el proceso de amparo de las sociedades de agua, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más de 2 mil pobladores se concentraron para exponer su inconformidad.

Félix Arriaga Martínez, presidente del Comité Central del Agua, dio a conocer que es el síndico de Tehuacán, Miguel Ángel Romero Calderón, el abogado que ya habían convenido contratar para que lleve el caso del amparo, quien a cambio de esos servicios les cobraría 200 mil pesos.

Según explicó, el presidente municipal de San Gabriel Chilac les dijo que las sociedades de agua eligieran al abogado para ese proceso y que el ayuntamiento estaba dispuesto a cubrir los gastos, como un modo de reivindicarse por no haber actuado a tiempo para rechazar las reformas sobre la ley del agua que aprobaron los diputados locales.

Con ese compromiso se pactó con Romero Calderón, pero ahora el presidente argumenta que el Cabildo no quiso aprobar ese pago, por lo que ya no cumplirá con esa promesa, lo cual deja en problemas a las sociedades, porque no cuentan con el dinero para pagar esa cantidad, detalló Arriaga Martínez.

Los habitantes fueron convocados por los comités de agua para darles la información sobre el caso, a fin de que sean todos los socios de los 52 comités, así como de las sociedades de pozos y galerías filtrantes, quienes decidan qué acciones tomar ante la falta de cumplimiento del edil.

Más de 2 mil personas acudieron al llamado, por lo que en las próximas horas podrían anunciar qué movilizaciones llevarán a cabo, ya que calificaron el actuar de Martínez Rosas, como una traición hacia su pueblo.

Previendo la inconformidad que su negativa provocaría entre sus gobernados, Rigoberto Martínez ordenó al personal del ayuntamiento, sacar todo el mobiliario y documentación durante la noche del miércoles, de modo que el Palacio Municipal se encuentra, prácticamente, vacío, explicó el representante del comité central.

Los comités tendrán que organizarse y buscar el modo de reunir a la brevedad posible el dinero que el síndico de Tehuacán les pide, para llevarles el amparo, toda vez que el plazo para que inicien ese trámite ante la SCJN vence el próximo lunes, destacó Félix Arriaga.

