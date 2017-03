Urge, emisión de alerta de género para frenar feminicidios en Tlaxcala

Tras lamentar la inacción de las autoridades para combatir la violencia y otros flagelos cometidos en contra de las mujeres, representantes del Frente Nacional por la Sororidad demandaron al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez emita la alerta de género para erradicar los feminicidios en la entidad.

Además, exigieron al titular del Ejecutivo local que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) rinda un informe y dé resultados respecto a la desaparición de la menor Karla Romero Tezmol, ocurrida desde el 13 de enero de 2016, pues desconocen los resultados de esta investigación.

También exigieron a Mena Rodríguez capacitación y sensibilización a los funcionarios de la PGJE que atienden las mesas de violencia contra las mujeres y, de paso, analice y verifique el perfil de la persona que habrá de designar como la nueva titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), a efecto de que atienda a este sector.

Este martes, en conferencia de prensa en la que este colectivo presentó su campaña “#No me felicites”, la vocera nacional del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral Melo Cruz lamentó la “hipocresía institucional” que existe en torno a las problemáticas y violencia que todavía viven las mujeres del país y en Tlaxcala.

“Queremos que nuestras causas sean reconocidas no solo un día, queremos que nos dejen de otorgar derechos simbólicos… queremos que se termine la hipocresía de los festejos tradicionales como pintarse las manos, iluminar edificios, si no serán capaces de acabar con los feminicidios, con las violaciones, con la trata de mujeres y de niñas, con el ciberacoso”, sostuvo la vocera nacional del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia Coral Melo Cruz

La víspera del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, este colectivo sostuvo una reunión con diputados de la LXII Legislatura y ahí Melo Cruz criticó la doble moral y cerrazón oficial que existe en torno a las necesidades y vulnerabilidad que tienen las mujeres.

“Parece que mañana es el día del payaso, nos regalan de todo, chocolates y dulces, pero no son capaces de acabar con su doble moral, nos llaman mujernaciz, nos llaman putas, pero no hacen nada, mejor pónganse a trabajar y no nos feliciten”, reiteró la activista.

Ahí, una de las activistas lamentó que hasta el momento el gobierno estatal no ha hecho nada para esclarecer el “feminicidio” de Brenda Tlatempa Mora, ocurrido en enero 2016 ni tampoco “hay resultados en torno a la denuncia que presenté por la agresión que sufrí de parte del padre de mis hijos. Hay una burla institucional. No hay nada que festejar”, acotó.

