Tras presentar controversia vs el agua, José Juan Espinosa recibe observaciones de la ASE

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, denunció que a raíz de interponer una controversia constitucional contra la privatización del agua, a la semana siguiente la Auditoría Superior del Estado (ASE) le notificó observaciones a sus cuentas públicas por más de 632 millones de pesos.

El edil emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) condenó que se haya utilizado el aparato de Estado para amedrentar a su Ayuntamiento por la lucha que ha emprendido en defensa del agua en Puebla.

Los pliegos de observaciones, el presidente municipal las calificó como ridículos, pues su único objetivo es intentar callarlo y atacarlo.

La declaración fue emitida este miércoles después de entregar los premios del Sorteo Predial, donde advirtió que el gobierno del estado de Gali Fayad lo seguirá atacando.

Espinosa Torres afirmó que no le preocupan las observaciones, porque tienen claro que cada peso que entra y sale, respeta las reglas de la administración local y federal.

Por lo que lamentó que este gobierno sea una continuidad de la administración que le heredó el panista Rafael Moreno Valle Rosas.

En entrevista, José Juan Espinosa, dijo que los actos “torpes e inmorales” del gobierno estatal en contra de su gestión como alcalde de San Pedro Cholula se debe a que “están desesperados por no poder ocultar la verdad”.

En la capital del estado el agua ya se privatizó desde el 2013, y a partir de presentar la controversia hemos visto toda una cascada de acciones torpes e infundadas en nuestra contra, repudió.

Una de estas acciones señaló las ha encabezado el diputado morenovallista Jorge Aguilar Chedraui, presidente del Congreso del estado.

A Chedraui le recordó que el Poder Legislativo no es una instancia judicial.

“Para empezar el no es una Fiscalía, el Congreso no audita los recursos, sólo lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Por eso lo único que están evidenciando es que nosotros tenemos la razón”, reviró a uno de los hombres más cercanos al ex mandatario que impuso la reforma al Artículo 12 Constitucional para entregar el manejo del agua a empresas privadas.

Además señaló que el Congreso no tiene ningún fundamento de salir a amenazar por delitos que no existen.

Ante lo expuesto, José Juan Espinosa alertó que las calumnias en contra del Ayuntamiento de San Pedro Cholula y su persona sólo son para desviar la atención del verdadero negocio que representa “la venta del agua”.

Vamos a seguir sufriendo una serie de ataques y señalamientos falsos, usando todo el aparato de gobierno para intentar callar a quienes pretendemos frenar que se lucre con el agua, repudió.

En contraparte, Espinosa Torres reconoció que la ciudadanía ha venido reaccionando de forma positiva, con la presentación de controversias constitucionales y ciudadanas contra la medida legislativa.

De ahí, sostuvo el interés del gobierno por mantener firme la intención de ocultar la verdad y minimizar el movimiento que se está gestando en distintas regiones del estado.

El alcalde de San Pedro Cholula informó que el Ayuntamiento presentó la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 13 de febrero y una semana después, el día 24, les llegó el pliego de observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

Sobre el tema, incluso refirió que se trata de una cifra superior a lo que la Comuna recibe por año, que es de aproximadamente 430 millones de pesos.

Evidenció que con el mismo sistema contable, en 2015 los mismos servidores públicos aprobaron la cuenta pública del ejercicio fiscal pasado, demostrando con ello que la ASE está actuando con dolo.

Fui diputado dos veces, sé cómo se debe tener un gobierno honesto. Ellos lo que hacen es presionarnos para que desistamos de la controversia constitucional, concluyó.

