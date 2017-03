Mujeres presentan 48% de reclamaciones contra servicios o productos: Condusef

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Tlaxcala es el quinto estado en donde el mayor número de reclamaciones han sido presentadas por mujeres, pues representan el 48 por ciento del total de las quejas en contra de algún producto o servicio.

Las principales causas por las que las mujeres presentan alguna reclamación en la Condusef son consumos no reconocidos en tarjeta de crédito o débito en el sector bancos, la actualización de historial crediticio no realizada por parte de los burós de crédito, negativa en el pago de la indemnización en el caso de los seguros, solicitud de cancelación de producto no atendida en bancos y crédito no reconocido en el historial crediticio, informó el subdelegado de la Condusef, Edgar Carvajal Espino.

En primer lugar se ubica el estado de Oaxaca donde el 52 por ciento de las reclamaciones han sido presentadas por mujeres, enseguida Michoacán con 51 por ciento, Guerrero con 50 por ciento, Hidalgo con 49 por ciento y Tlaxcala con 48 por ciento.

En tanto, Nuevo León es el estado en donde las mujeres tienen un porcentaje menor de reclamación con 39 por ciento.

A nivel nacional, durante el año pasado hubo un total de 243 mil 767 reclamaciones, de las cuales 88 mil 475 (45 por ciento) fueron presentadas por mujeres y 106 mil 481 (55 por ciento) por hombres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, de 76.1 millones de adultos en México, 40 millones son mujeres y de ellas el 40 por ciento lleva un registro o la cuenta de sus gastos, el 14.3 por ciento ahorra de manera formal, 16.3 por ciento tiene un crédito, 22.2 por ciento tiene algún tipo de seguro y 32.9 por ciento tiene una cuenta de ahorro para el retiro o Afore.

■ COMENTARIOS