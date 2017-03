Fernando Morales: La mitad de los priistas ya se fue a Morena o al PAN

Ante su expulsión como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por actos de traición, Fernando Morales Martínez aseguró que la mitad de las personas que están en el padrón de afiliados del tricolor ya forman parte de otras fuerzas políticas.

El hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores afirmó que la dirigencia estatal no se ha percatado de la fuga de miembros hacia el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) por la falta de revisión sobre los listados de militantes.

En un ánimo de exhibir al partido que dirigió a nivel estatal y representó en el Congreso de Puebla y en la Cámara de Diputados, Morales dijo que el PRI ordenó su expulsión el viernes pasado, pese a que presentó su escrito de renuncia desde el 15 de enero de 2016.

El presidente estatal Jorge Estefan Chidiac, prosiguió, no tuvo el cuidado de verificar si continuaba en el padrón antes de promover sanciones en mi contra “porque no se preocupa por revisar quiénes se quedan y quiénes se van” a hacer vida política fuera del Revolucionario Institucional.

“¿Cómo vas a manejar un partido si no sabes cuál es tu padrón de militantes? Les puedo demostrar aquí que más de la mitad ya milita en otro partido”, insistió el actual funcionario del gobierno de Antonio Gali Fayad.

De paso, justificó su apoyo en campaña al actual mandatario local por tratarse de un ciudadano sin partido que postuló la coalición PAN, PT, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, mientras auguró al PRI una derrota electoral en 2018 por su baja competitividad.

“El que queda en ridículo es Jorge Estefan, no yo”, aclara el ex priista

La versión que ofreció Fernando Morales sobre su renuncia anticipada fue recibida con escepticismo por parte de los reporteros que cubrieron la rueda de prensa, porque la semana pasada él mismo les declaró en una entrevista que seguía siendo priista y defendería su permanencia en ese instituto político.

Además, la secuencia de los hechos narrados no cuadró, pues refirió que entregó su renuncia después de que el PRI inició el procedimiento de expulsión el 15 de agosto de 2016, pero al mismo tiempo garantizó que lleva 14 meses fuera del partido que comenzaron a correr el 15 de enero del año anterior.

Descartó que hiciera “el ridículo” al defender en los tribunales electorales su permanencia en el PRI con su renuncia a cuestas, pues lo hizo “para ver hasta dónde llegaba el partido”.

En esa lógica, el ex priista concluyó “que el queda en ridículo es él (Jorge Estefan), no yo”, tras lo cual aclaró que Melquiades Morales y el gobierno de Antonio Gali no influyeron en su decisión de separarse del PRI, porque a sus 47 años ya está “bastante grandecito” como para hacerle caso a su papá.

