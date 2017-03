¿AUTONOMÍA PARA QUÉ?

De nueva cuenta, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) dirigió una recomendación a la Fiscalía General Estado (FGE) por la tortura que ejercieron elementos de la Policía Ministerial contra dos supuestos secuestradores en diciembre de 2013. Se trata dl segundo recurso consecutivo que dirige el organismo a la institución que dirige Víctor Antonio Carrancá Bourget. En lo que va del año se han emitido cuatro recomendaciones, las últimas dos son por casos de tortura de parte de los elementos ministeriales.

Se supone que la autonomía brindada a la FGE, cuando dejó de ser procuraduría, tenía el propósito de mejorar no solo sus métodos para esclarecer delitos con absoluta independencia y libertad respecto al Poder Ejecutivo, sino también que prácticas inaceptables como la tortura, quedaran erradicadas.

No ha sido así y no se puede, por desgracia, esperar menos, pues mientras la Fiscalía General del Estado siga en manos de un funcionario como Carrancá Bourguet no puede tenerse la esperanza de que las cosas cambien, pues éste se distinguió todo el sexenio psado por la forma en que puso al servicio del entonces gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, a la dependencia que encabezaba y así, la PGJ no se dedicaba a la resolución de delitos y la captura de delincuentes, sino a la persecución política de adversarios, opositores y disidentes.

Es verdaderamente inaceptable que la tortura siga siendo un recurso de indagación, porque es muy seguro que por esa vía lo único que se esté obteniendo es la fabricación de culpables.

