Antes que un muro, hay que establecer control en el renglón migratorio de Estados Unidos: Plácido Domingo

Reglas, leyes, control. Eso, es lo que se debe establecer en las políticas migratorias entre Estados Unidos y México, antes que construir un muro porque hacerlo significaría un hecho contraproducente ya que a dicho país entrarían más personas que nunca.

Lo anterior, fue opinado por el reconocido cantante de ópera Plácido Domingo, quien externó su preocupación por la medida anunciada por el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, referente a la posibilidad de construir un muro de más de 3 mil kilómetros entre ambos países.

Este mediodia de lunes 6 de marzo, Plácido Domingo sostuvo una charla via Skype con reporteros de Puebla y la ciudad de México, para anunciar el concierto que dará en el Estadio Hermanos Serdán el próximo 2 de mayo a beneficio de la Cruz Roja de Puebla.

Cuestionado sobre el tema, y a pregunta expresa de esta reportera, el cantante de ópera que se presenta esta semana en foros de Nueva York y Chicago, dijo que la prioridad del gobierno estadunidense deberia ser la de construir leyes que den control en la materia migratoria.

Yo espero que haya sido exclusivamente por la campaña presidencial que el presidente (Donald Trump) haya hablado del muro, pero al darse cuenta sepa que es un caos el trabajo sin los mexicanos, mencionó.

Acotó que pensar a ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Texas sin el trabajo de los mexicanos sería imposible y provocaría un caos social.

A los mexicanos, agregó, no hay que pensarlos solamente como meseros en restaurantes y en trabajos que los propios estadunidenses no quieren ejercer, sino como doctores, enfermeras y grandes profesionistas.

Hay que imaginar, pensó Plácido Domingo en voz alta, sobre la labor de las nanas y la labor especial que hacen al cuidar de niños estadunidenses.

No obstante, consideró que es poco lo que se puede hacer por los migrantes y que es necesario alzar el grito, pero no de manera tan alta porque no todo el mundo puede venir, como los delincuentes.

Ojalá que de aquí a mayo -fecha en que visitará Puebla tras 15 años de ausencia- haya alguna respuesta positiva para los migrantes, expresó.

