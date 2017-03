Marcela Ferrari ofrecerá en Puebla una sesión de sus Tangos Propios

“No me siento pura en nada. No soy patriota: soy una ciudadana del mundo. En la música disfruto de esa impureza, de esa mezcla de culturas ya que la música es precisamente un lenguaje universal.”

En ello, repara la cantautora de origen argentino y asentada en España desde hace tres décadas, Marcela Ferrari, quien ofrecerá un concierto este martes 7 de marzo en la Casa del Mendrugo para mostrar su trabajo musical iniciado hace 10 años.

Se trata, como dijo Ferrari durante una entrevista, del proyecto Tangos Propios -decantado a su vez en dos producciones musicales- que está integrado por canciones tangueras que reflejan la libertad por la que ha transitado esta artista independiente.

Por primera vez presentado en México, explica que Tangos Propios es un proyecto que acerca el tango de manera plural, con canciones hechas e interpretadas por ella misma, que hablan de situaciones comunes de lo social, lo cultural y lo personal.

“Me salen los tangos auténticos, me planteo un tema que habla de ciertos temas, hago tangos de ciudad, tangos canciones. Creo que el tango, como el rock o el flamenco, es un género visceral que conecta en algo con el escucha, que toca un sitio, un punto en específico. No es una música banal sino que tiene profundidad y permite desahogarte, sentir que no estás solo.”

Tangos, canción que ofrece su visión personal y renovada del género aunque respetando su origen, con melodías y letras originales, sensibles, actualizadas.

Marcela Ferrari cuenta con dos discos editados y más de 60 conciertos en España hasta la fecha, ambos discos han sido coproducidos junto al reconocido guitarrista Osvi Grecco, quien estará acompañándola en el concierto de este martes.

