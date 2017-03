Comerciantes amagan con agredir al personal del Ayuntamiento de Puebla si persisten desalojos

El líder de la Federación de Comerciantes “Doroteo Arango”, Antonio Ordaz, amenazó esta mañana al gobierno de Luis Banck Serrato que si vuelven a decomisar mercancía y casetas de venta van a responder a la agresión.

“Estamos dispuestos al diálogo, pero si nos agreden también vamos a agredir al personal que llegue a los decomisos”, declaró, tras señalar que no son partidarios de la violencia.

Un grupo de comerciantes ambulantes protestó frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación Municipal de Puebla, por el retiro de cuatro casetas donde comercializan alimentos en las inmediaciones del Benemérito Instituto Nacional del Estado (BINE).

En respuesta, los uniformados que resguardan el edificio público cerraron las oficinas, mientras los ambulantes reclamaron que el gobierno de Luis Banck Serrato no es de puertas abiertas a la ciudadanía.

En entrevista, Antonio Ordaz acusó que el gobierno capitalino no respeta los acuerdos, pues días antes propusieron la modificación de estas casetas para mejorar la imagen pública de la zona.

“Los compañeros modificaron sus áreas para que el comercio esté de manera ordenada, y ahora el Ayuntamiento mandó a quitar las casetas”, informó el dirigente de la agrupación.

Por tal razón, amagó que si no hay diálogo con las autoridades municipales, sus compañeros seguirán trabajando en la misma área del BINE.

Dijo que lucharán por sus espacios en los cuales han estado por años y que han sido aceptados por la misma comunidad estudiantil.

Antonio Ordaz señaló que el gobierno de Puebla utiliza un doble lenguaje, pues gastaron recursos para modificar la imagen de las estructuras donde venden principalmente alimentos; sin embargo, el fin de semana hubo un operativo y los desalojaron.

Por lo que pidió la devolución de las cuatro casetas, pues no descartó que estas sean entregadas a otras agrupaciones de comerciantes.

“No vamos a permitir un decomiso más en las 29 áreas de la Federación Doroteo Arango”, amagó a las autoridades.

Dejó en claro que no puede ser posible que el gobierno prefiera mejorar la imagen de la ciudad, aunque no haya empleo y la gente se muera de hambre. “La imagen no llena el estómago”.

■ COMENTARIOS