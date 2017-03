BUENOS DESEOS

Enrique Peña Nieto va a lugares donde lo reciben muy bien y le organizan actos a modo para aparentar que su gobierno avanza. Mientras tanto, el que hace las cosas en el país, Luis Videgaray, continúa con la estrategia para que Donald Trump no sea tan malo con nosotros y no venga una debacle. Y por fortuna, nuestros migrantes continúan enviado centenas de millones de dólares y el turismo, debido a los precios bajos, avanza a buen paso no obstante que la inseguridad crece.

En la inauguración de un puerto más equipado en Tuxpan, Veracruz, entidad donde la matanza no cesa debido al ineficiente Miguel Ángel Yunes, Peña Nieto dijo: en tanto el mundo enfrenta la incertidumbre, México crece (sic que se contrae). Ese mismo día, Bancomer dijo que invertirá mil 500 millones de dólares en México. Aparentemente todo va bien. Pero…

La inversión fija en México creció en diciembre uno por ciento, mientras que en octubre y noviembre disminuyó. Bancomer obtiene más del 40 por ciento de sus utilidades en el orbe en nuestro país, lo que muestra la impunidad que tienen esos negocios para esquilmar a los ciudadanos.

La inflación estimada este año, al decir de especialistas, será de cuando menos 5.4 por ciento, la más alta en años. Y eso que todavía no suben las tarifas del Metrobús, los cuales quieren aumentar la tarifa de 6 a 8 pesos. El gasolinazo ya hizo que la ridícula alza a los salarios no sólo se diluyera sino fuera una caricatura.

Moodys, la agencia que todavía no califica peor a México, dijo que este año creceremos a una cifra ridícula: 1.4 por ciento. La más baja en la presente administración.

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que no hay dinero por si expulsan de Estados Unidos a los dreamers, por lo tanto los llamados de que defenderemos a nuestros paisanos son demagogia.

Condiciones adversas por muchos lados y discursos encendidos de Peña Nieto sin sustento.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44

