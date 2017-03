Andrés Iván Meza quiere regresar con los Pericos

Plenamente recuperado de las lesiones que le impidieron lanzar en el ciclo 2016, Andrés Iván Meza, pitcher estelar de los Pericos de Puebla, está listo para formar parte de la rotación abridora del manager Von Hayes desde el comienzo de la temporada con motivación especial para contribuir en busca de un nuevo campeonato para los verdes.

“Vengo casi listo, de hecho ya tiré mi bullpen muy bien, gracias a dios; he estado tirando, he soltado mi brazo bien, con fuerza y ya me toca en estos días hacer un BP (práctica de bateo en juego simulado)”, informó el “maestro” Meza. “Como me estoy sintiendo yo aseguro que voy a empezar la temporada, no sé si como primer abridor, como tercero, pero esas son las intenciones: abrir juegos al inicio de la temporada”.

Meza Márquez celebrará su undécima campaña con la novena verde –una menos que el líder histórico de la organización, es su ex compañero Omar Espinoza; además, el derecho de Culiacán acecha marcas del club en desafíos iniciados, victorias y ponches.

Contento de regresar a Puebla a la que considera su segundo hogar, Andrés dijo estar bien de salud, ha logrado readaptarse a la altura de la ciudad y trabaja fuerte para volver al nivel que lo convirtió en Pitcher del Año en 2009 y uno de los más dominantes serpentineros del beisbol mexicano. Nadie ganó más juegos entre 2009 y 2014 que Meza, quien levantó los brazos 67 veces en esas seis temporadas.

El espigado pitcher lanzó por última vez en la final de la Liga Mexicana del Pacífico 2015–16 con Venados de Mazatlán, el 12 de enero de 2016, perdiéndose el campeonato de los Pericos en la campaña anterior.

Con relación al equipo que este lunes cumplió su sexto día de pretemporada en el parque Hermanos Serdán, Meza subrayó el deseo y las facultades de los jóvenes que conforman el roster. “El equipo está bien, va a ser competitivo en la zona sur, va a pelearse como se ha peleado durante varios años y lo principal es tratar de seguir manteniendo el campeonato; que se nos dé el bicampeonato”, concluyó el estelar del pitcheo poblano.

