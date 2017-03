Cumple quinto día el plantón pacífico de pobladores de Jolalpan frente al Congreso

Este domingo se cumplió el quinto día del plantón pacífico de pobladores de Jolalpan frente al Congreso del estado, que exige la revocación del mandato del alcalde Antonio Javana García, a quien acusan de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, malos manejos de los recursos públicos y de la ingobernabilidad que se vive en el municipio.

Además señalaron que Javana García se prestó para avalar la privatización del agua, al respaldar la reforma al Artículo 12 Constitucional, que despoja de la administración del servicio al municipio.

Margarito Palafox Delgado, representante de los manifestantes, informó que desde que iniciaron las muestras de inconformidad de los pobladores de Jolalpan contra el alcalde, este se refugió su casa.

Por esta razón, advirtió que si el Congreso local se rehúsa a la destitución del edil, no descartaron en plantarse en su domicilio particular hasta lograr su salida.

El viernes pasado, los lugareños fueron recibidos en Casa Aguayo por el subsecretario de Gobierno, Roberto Pedro Martínez Ortiz, quien después de escuchar sus demandas se comprometió a dar una respuesta para este martes a las 13 horas.

Margarito Palafox refirió que la respuesta de la autoridad vendrá en uno de dos sentidos: que el gobierno sostenga al edil de Jolalpan, pese a todas las acusaciones que se le han formulado y probado, además de nepotismo, falsificación de firmas y uso de documentos falsos.

Mientras –dijo- una segunda postura podría ser que el gobierno imponga su autoridad y le exija al edil de Jolalpan una licencia por tiempo indefinido.

Al respecto, refirió que lo que el gobierno del estado debe entender que la situación que se vive en Jolalpan no es exclusiva del municipio, pues ahí se vive un clima de inseguridad con el crecimiento de la incidencia delictiva, principalmente secuestros y asesinatos, además de la instalación de los llamados “proyectos de muerte”.

“El asunto de Jolalpan representa una lucha entre el pueblo y el Estado, representado por un modelo económico neoliberal, represivo y privatizador”, acusó.

Expuso que las concesiones a empresas extrajeras se han apropiado de la región, desde el sexenio de Rafael Moreno Valle, ex gobernador panista quien dio todas las facilidades para que transnacionales intenten apoderarse del agua

Palafox Delgado refirió que los pobladores de Jolalpan han sido uno de los agraviados por el estado represor, pero señaló que nada se compara con los familiares de los presos políticos, la represión e intento de desaparición de las juntas auxiliares, los burócratas rescindidos, y los ciudadanos que han pagado de la noche a la mañana aumentos exorbitantes por el servicio del agua.

Por esta razón, dijo que el caso de Jolalpan es una “oportunidad de oro” para demostrar el poder del pueblo del que tanto se ha hablado.

“Si no somos capaces de ganar Jolalpan, no seremos capaces de regresar el agua potable al pueblo, no seremos capaces de liberar a los presos políticos, no seremos capaces de defender a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores despedidos, ni mucho menos detener los próximos gasolinazos”, admitió.

Ante lo expuesto, Margarito Palafox convocó a los estudiantes universitarios, comerciantes, amas de casa y a todos los ciudadanos libres a sumarse a la lucha de su pueblo, que es reflejo de lo que se vive en todo el estado.

“Todos somos Jolalpan, si ganamos esta lucha ganaremos las demás”, concluyó.

