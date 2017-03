Elección de consejero de la Judicatura retrasó labor del Legislativo

El retraso y la carga de trabajo que ha representado la designación del representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura ya generó un retraso en las actividades parlamentarias de la LXII Legislatura local, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el priista Ignacio Ramírez Sánchez.

El legislador priista lamentó que las últimas dos semanas no haya conseguido sacar adelante otros temas o avanzar en el programa legislativo, ya que el pleno del Congreso local decidió emitir una nueva convocatoria para nombrar a su representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

“Considero que sí hay un poco de rezago porque toda una semana la dedicamos a la elección de consejero y no salió, y toda esta semana la vamos a dedicar al consejero, pero nos vamos a ir atrasando en otras cosas; además de los pendientes que nos dejó la Legislatura pasada ya nos estamos rezagando un poquito con nuestros expedientes”, reconoció Ramírez Sánchez.

A pesar de reconocer que existe este retraso en la productividad de la comisión que encabeza respecto a la integración de los dictámenes de las diversas iniciativas que les fueron turnadas, Ramírez Sánchez dijo que por el momento entre las prioridades del Poder Legislativo se encuentra la elección de su representante ante el Consejo de la Judicatura.

“Sin embargo, le he pedido al equipo que podamos ir sacando principalmente todo lo que tenemos de término y todo lo que nos están turnando… por eso tendremos que ser muy ágiles, muy eficaces, a fin de no tener el rezago y también ir cumpliendo nuestra agenda legislativa, entonces te lo pongo muy en claro, empezamos a tener un tipo de rezago; sin embargo, ya estamos tomando cartas para no generar más”, dijo el priista.

Ramírez Sánchez adelantó que una de las medidas a implementar para evitar que el rezago en materia legislativa aumente ha sido ampliar los horarios del personal de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, sin contratar mayor personal.

“Los que están tienen bastante capacidad y no vamos a abultar la nómina que es lo que menos queremos y si hay alguien que no se siente capaz o que veamos que no es capaz, que le deje el lugar a alguien que sí está capacitado para sacar todo este trabajo que hay. La gente se está quedando hasta las 9 de la noche, es decir, tiene disponibilidad de horario, son abogados bastante profesionales, tengo plena confianza en ellos”, puntualizó.

