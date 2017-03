Buscará Sindicato 7 de Mayo “sostener” el derecho de que trabajadores hereden plazas

A reserva de conocer la iniciativa presentada por la bancada del Partido Socialista (PS) para reformar la Ley de los Servidores Públicos local en la que se plantea ya no heredar las plazas, el dirigente del Sindicato 7 de Mayo, Edgar Tlapale Ramírez aseveró que buscará “sostener” más que defender derecho ganado por generaciones anteriores.

Además, aclaró que el sindicato es el que propone a los candidatos a ocupar las plazas vacantes con base en la Ley Federal del Trabajo y, sobre todo, en el convenio con los poderes y ayuntamientos.

A pregunta expresa, Edgar Tlapale sostuvo: “por supuesto que tenemos que defenderlo y sostener, creo que estos años no son de lograr, sino de sostener derechos que se han ganado, los ganaron generaciones anteriores y creo que los debemos a ellos y en el respeto que les merecemos, tendremos que mantener ese derecho y esos espacios, quien propone lo hace el sindicato, él es quién propone los candidatos para que se ocupen los espacios vacantes con base en la ley”.

Sobre el temor de que los trabajadores sindicalizados pierdan el derecho a heredar las plazas, mencionó que esa propuesta aun no la conoce a fondo, “finalmente es una iniciativa y como tantas que he visto simplemente se pulverizan en el camino, no sé hasta dónde esté el fondo de la reforma, pero la vamos a solicitar por escrito porque en una lectura que dieron no fue el tiempo suficiente para analizarla, espero obtenerla esta semana a través de los diputados que la presentan y hacer un análisis de la misma y si ésta vulnera, quita derecho alguno al trabajador o al sindicato, por supuesto que esta organización sindical saldrá a hacer la defensa de estos derechos que se han ganado”.

Por lo anterior, pidió esperar a conocer la iniciativa a detalle para emitir el comentario correspondiente.

