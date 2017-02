Renunciaré al PRD si no apoya a López Obrador en 2018: Miguel Barbosa

El senador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que renunciará al PRD si el partido de izquierda decide apoyar la estrategia que impulsa el sistema de hacer ganar al PAN la elección presidencial de 2018, en vez de respaldar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

“Yo espero que Alejandra Barrales no tenga la visión de llevar al PRD a una alianza con el PAN”, expresó el legislador de origen poblano ante la decisión que tomó la dirigente nacional del sol azteca de desconocerlo como coordinador parlamentario, tras el respaldo que dio a la postulación del tabasqueño.

En una entrevista que concedió en la Ciudad de México, Barbosa aclaró que sus compañeros senadores son los únicos que pueden definir su permanencia como líder parlamentario.

Si el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD determina retirarle el cargo, amagó con recurrir al Poder Judicial para defender el derecho a la libertad de expresión que ejerció al apoyar las aspiraciones de López Obrador el lunes pasado.

Lo que hice no cae en el supuesto de una expulsión del partido ni un asunto que no sea el ejercicio de mi derecho como militante de tener una opinión e inclusive de disentir, enfatizó.

El “sistema”, detrás de la imposición del PAN, acusa

Barbosa insistió en el llamado al PRD para que se sume a la postulación de López Obrador, al asegurar que “el sistema” determinó que el PRI no tiene la fortaleza para frenar al dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que buscará imponer en la presidencia al candidato que registre el PAN.

Garantizó que el Revolucionario Institucional y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto operarán el triunfo de Acción Nacional.

“Y yo estoy convencido de que el único que puede apuntar a una transformación del país es López Obrador y por eso así lo dije (el lunes), dije que no me iba a Morena, que me quedo en el PRD (…) las decisiones en políticas hay que tomarlas en el momento aunque tengan riesgos, siempre tienen riesgos”, expresó.

– Y si el PRD no lo respalda –cuestionó un reportero.

– Si el PRD no respalda a López Obrador y respalda al PAN, en ese momento yo me voy del PRD, así de sencillo –amagó.

– Ya es un hecho –preguntó otro medio de comunicación.

– Claro, yo no estaría en un partido que fuera parte de la estrategia del PAN –insistió el senador.

