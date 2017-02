El alcalde de San Pedro “es un alborotador que dice mentiras”, acusa Gali

Como “un alborotador que dice mentiras”, calificó el gobernador José Antonio Gali Fayad al presidente municipal de San Pedro Cholula José Juan Espinosa Torres, tras insistir en que el edil del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está engañando cuando asegura que el agua en Puebla se privatizará.

Entrevistado esta mañana al final del acto en el que se dio a conocer la instalación de doscientos botones de pánico en camiones de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y cuatro derroteros más, Gali Fayad dijo también que el Consejo del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) está analizando el cobro indebido que realiza el ayuntamiento cholulteca por el saneamiento de aguas residuales, que en realidad efectúa el organismo. En ese sentido, el mandatario no descartó que los seis millones de pesos recaudados por la comuna de San Pedro por dicho concepto tengan que ser regresados.

No obstante, Gali matizó diciendo que su administración no es punitiva sino propositiva y que las autoridades municipales que tengan cualquier asunto pendiente con su gobierno pueden acercarse a dialogar.

En ese sentido, añadió que todos los presidentes municipales y el gobierno del estado deben trabajar juntos.

Gali Fayad declinó la invitación que le hizo Espinosa Torres para asistir al Foro Estatal en Defensa del Agua y señaló que el evento no tiene razón de ser pues el líquido no se entregará a particulares, como tampoco lo tiene la controversia constitucional emprendida por el munícipe, debido a que el líquido no se pasará a manos de organismos particulares.

El titular del poder ejecutivo manifestó que se sentía lastimado por las mentiras de José Juan Espinosa y porque éste politiza el tema del agua, además de que ha recibido llamadas de varios alcaldes quienes le han expresado su preocupación por la supuesta privatización y a quienes ha asegurado que eso no sucederá.

