Vocabulario viejo para jóvenes / I

Como he venido observado, desde hace algún tiempo, hay muchas palabras que empleamos los de mi generación, las cuales han quedado fuera de uso y que al mencionarlas a los jóvenes, estos se me quedan viendo con evidente sorpresa y manifiestan desconocerlas. Me propongo ir elaborando un breve vocabulario de la ruquiza dedicado a buscar la comprensión de la chaviza. No estoy seguro del alcance que pueda tener este empeño, pero me daré por bien servido si sirve a los jóvenes de mi entorno inmediato.

Empezaré por anotar términos relacionados con la vestimenta y arreglo, tanto femenino como masculino:

Dama: Término con el que se designaba a las mujeres de acrecentadas virtudes (sociales), de trato exquisito: como las maneras de comportamiento, el atuendo elegante, la discreción y que aún aparece en los letreros de los sanitarios para mujeres. Nada que ver con la “boquita” de carretonero (también en desuso) que muestran algunas féminas.

Caballero: Término con el que se designaba a los varones que, al igual que las damas, observaban maneras y formas sociales correspondientes a un alto estrato social. Nada tiene que ver con la posesión de un caballo y aún es usado en los letreros de los baños de hombres y en el trato meloso de los meseros y personas de servicio.

Chilpayate o coconete: Término con el que se nombraba popularmente a las niñas o niños pequeños. Escuincle tiene todavía plena vigencia, aunque posee un matiz peyorativo.

Chipiturco: Palabra tomada del caló (jerga de algunos grupos urbanos) del centro del país para referirse a un traje de vestir de “caballero”.

Cacles: Término, también popular, con el que se designaba al “calzado de vestir” (también en desuso) preferentemente de “caballero”, porque el de las “damas” era la zapatilla.

Cabetes: Palabra usada para nombrar a las agujetas (a punto de desaparecer del léxico ordinario) o cintas para atar el calzado de los caballeros, principalmente.

Liguero: Adminículo que usaban las “damas” para sujetar y mantener estiradas las medias y que, mostradas en aparente descuido, provocaba erecciones en los… caballeros y en los que no eran tan caballeros.

Pañuelo: Pedazo de tela que hombres y mujeres llevaban guardado para sonarse las chatas (nariz), principalmente. También servía para enjugarse el sudor de la frente, pero con el riesgo de que –con un empleo descuidado– las excrecencias nasales, vitrificadas en él, podían causar rasguños en la frente y en el cuello.

Escarmenador: Especie de peine de dientes finos y apretados con el cual, aparte de desenredar el cabello, se limpiaba la cabeza de liendres (huevecillos de los piojos).

Fondo: Prenda interior que cubría el tronco y los muslos de las “damas” para ocultar las marcas de las prendas íntimas, que llegaban a insinuarse, a través del vestido. También se usaban “medios fondos”

Corpiño: Prenda interior femenina para sujetar y cubrir los senos en las púberes y en las mujeres de escasa chichi.

Pisacorbata: Pinza pequeña con la que se sostenían los dos extremos de la corbata en uso. El fistol es un alfiler que cumple el mismo propósito y que sólo los muy mamilas lo utilizan.

Bigotera: 1. f. Tira de gamuza, redecilla u otra materia con que, en privado, se cubrían los bigotes para que no se descompusieran. (DRAE). Por mi parte, agregaré que se usaba un poco de gomina (fijador del cabello) para tener tieso el mostacho (en desuso) y su uso era común en los sujetos “estirados”.

Y así, con cada entrega buscaré aquellas palabras que, definidas, nos permitan la comunicación intergeneracional. Al fin que hay un “titipuchal” de ellas.

