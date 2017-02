Ya hay resultados en materia de seguridad a dos meses de gobierno: CES

A dos meses de iniciada esta administración, ya se están dando los primeros resultados en materia de seguridad pública, afirma el titular del ramo, Hervé Hurtado Ruiz, quien asienta que asume con toda la responsabilidad ser una de las bases en la que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez pretende cumplir sus tres ejes de desarrollo de la entidad: educación, salud y empleo en los próximos cuatro años ocho meses.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) refiere que en estos momentos lleva a cabo un proceso profundo de reingeniería de la estructura policiaca, a través de la cual también pretende recuperar la confianza de la ciudadanía tlaxcalteca en los elementos.

“La percepción ciudadana es muy importante y desgraciadamente hoy no es favorable para el policía, quizá porque ha incurrido en prácticas no profesionales”, reconoce, tras apuntar que para ello se creó el Consejo de Honor y Justicia, el cual atenderá las denuncias que haga llegar la gente por acciones irregulares de los efectivos.

Asimismo, proyecta la creación de áreas especializadas para atender de mejor manera y con mayor eficacia los delitos, para lo cual también lleva a cabo un análisis de los perfiles con los que cuenta en la CES para reorientarlos en funciones de acuerdo con sus capacidades, pues no puede contratar a más personal debido a que ya está etiquetado el presupuesto que le fue autorizado a la Comisión para el presente año.

A punto de llegar a los primeros 100 días de gobierno, Hurtado Ruiz comenta que “todavía estamos en un proceso profundo de reingeniería de la estructura policíaca, ese es un trabajo que tiene que sentar bases, es una labor que desde el inicio tenemos que anclar la estructura para poder hacer, posteriormente, la medición que nos permita la evaluación de cada de las distintas áreas de trabajo”.

“Hoy ya tenemos procesos de control informativo, procesos que estamos reestructurando para hacer inteligencia, hoy también ya hay algunos resultados respecto a la recuperación de vehículos, sobre el tema del robo de hidrocarburos, ya hay resultados de operación policiaca”.

Pero, señala, la gestión policiaca no es solamente esquemas de despliegue de elementos, sino que estamos desarrollando mucho trabajo en las calles, tenemos más presencia, hoy por hoy nuestros despliegues están en el proceso de estar cerca de los lugares donde está la gente.

“Nos verán en centros comerciales, escuelas, iglesias, esto es un resultado en sí, porque estamos mostrando una actitud más proactiva, dejamos de ser una policía de reacción y de simplemente atender coyunturas y emergencias a ser una policía de mayor capacidad de despliegue”.

Otro aspecto importante es el trabajo que se realiza en la CES más especializada, es decir, “nuestras unidades han empezado a entender la problemática que tiene la geografía, la cultura y el comportamiento en Tlaxcala. Hemos ya dividido nuestro abanico de análisis delicuencial. Hemos dividido en sectores específicos de atención”.

“Uno de estos sectores, es el de delitos cibernéticos, patrullajes en redes sociales, hoy ya estamos trabajando y en unos próximos días, seguramente, se hará el anuncio de la policía cibernética en Tlaxcala, nosotros tuvimos la oportunidad de crearla a nivel nacional y en el ámbito internacional somos de los primeros cinco. Tlaxcala merece tener esta plataforma de seguridad estatal”.

Refiere que para coadyuvar en los trabajos que está emprendiendo el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez en materia de educación, salud y empleo, se conformará la policía turística, por lo que ya se inició con la identificación de los lugares y zonas de alta afluencia y la capacitación del personal de seguridad.

“Algo que tenemos conservar es la naturaleza maravillosa que tiene Tlaxcala, necesitamos cuidar nuestros bosques, hay infinidad de reservas tan importantes, los pulmones que tiene Tlaxcala y que tenemos que cuidar. Es por ello que también se integrará la policía ecológica y de guardabosques. Son temas que nos ha instruido el gobernador, a hacer acciones que modernicen la estructura policiaca, a hacer acciones que haga que la policía esté más cerca de la gente”.

–¿Cuenta con los perfiles en el personal para la integración de estas áreas?

–En este momento, lo que estamos haciendo es un análisis de los perfiles, de las personas con las que yo me encuentro al llegar. Estamos revisando sus currículas, sus preferencias, en cuanto al tema. En este proceso de reestructura vamos a buscar lograr que con el presupuesto y estructura que tengo hay que empezar a trabajar.

“Hay proyectos, sí, a mediano plazo, para la firma de convenios con universidades, la incorporación de un programa académico más agresivo para que las futuras generaciones de cadetes tengan una mejor preparación y ya comiencen a especializarse en todas las áreas que va a tener la policía, su división de inteligencia, división científica, división de operaciones especiales, en fin”, señala.

En términos del nivel académico, acepta, hay que reconocer que la estructura policiaca viene de una formación clásica, es decir, la incorporación de elementos con nivel de secundaria, “hoy por hoy tenemos un problema serio para cumplir con el nivel mínimo de preparatoria como lo establecen las nuevas leyes.

“Sí es un problema muy importante, pues de toda la estructura debe haber alrededor de 300 elementos con estudios de licenciatura, pero justamente estamos buscando mecanismos con universidades para ayudar y estimular a los elementos de seguridad”, anota.

“Una de las bases en la que se soporta la reingeniería de la policía de Tlaxcala, es el Instituto de Formación y Profesionalización, que tiene la finalidad de hacer que los elementos tengan capacitación constante, pero sobre todo que tengan ese nivel aspiracional de crecimiento, porque queremos hacer el servicio profesional de carrera policiaca”.

–¿Cómo lograr el trabajo coordinado o conjunto entre la policía y la sociedad?

–No puede partir un trabajo de la policía sin el otro vértice de la estructura que es el tener esa cercanía y contacto con la sociedad. Hoy por hoy hay programas en la comunidad muy buenos, como los vecinos vigilantes, que son comités de protección de sus intereses, por eso nosotros estamos acercándonos, hay programas específicos en escuelas, con el sector salud.

“La percepción ciudadana es muy importante y desgraciadamente hoy no es favorable para el policía, quizá porque ha incurrido en prácticas no profesionales. En este tenor, es muy importante el que nosotros tengamos en mente siempre que la policía está buscando esa respuesta”.

La policía dará más seguridad

Ante ello, informa que se instauró el Consejo de Honor y Justicia, que es una organización interna de la policía que tiene como finalidad atacar de raíz ese problema que hay entre la sociedad y la policía. “Muchas denuncias que han sido formuladas a esta unidad, 20 aproximadamente, van a tener resultados y de probarse las denuncias serán remitidas al Consejo de Honor, éste seguramente determinará las bajas”, destaca.

“Son maneras de hacer esa cercanía con la población, y así como estamos exigiendo cero tolerancia para que haya un orden en la sociedad en la que no permitimos la comisión de delitos, tampoco permitimos que un elemento manche la dignidad que tenemos los policías de usar un uniforme”.

“No tengo ni la más mínima intención de estar fuera de la ley, como he dicho, el no ser de este estado, ni pertenecer a un grupo político y no tener interés alguno más que el cumplimiento de la ley, me obliga a ser justo en la balanza de la justicia y aplicarla como tal afuera y adentro, porque tengo que ser ejemplo”, finaliza el titular de la CES.

