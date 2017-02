No se descarta Arnulfo Arévalo Lara para dirigir al PRI

El diputado local, Arnulfo Arévalo Lara no descartó la posibilidad de participar en el proceso de sucesión de la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que aseguró que esperará los lineamientos y tiempos que regirán la convocatoria del proceso.

Ante la inminente emisión de la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia priista, el diputado local no quiso adelantar la forma en la que habrá de jugar en dichos comicios, bajo el argumento de que su prioridad es cumplir con su labor parlamentaria en la LXII Legislatura local.

“Hasta ahorita no tengo nada definido, sigo en mi trabajo legislativo, visitando a las comunidades y atendiendo a la gente que me dio su confianza el pasado 5 de junio y me dio la oportunidad de regresar aquí al Congreso, pero las aspiraciones al partido por ahora no, porque estamos trabajando en esto, hicimos un compromiso con la ciudadanía”, atajó al principio Arnulfo Arévalo.

Abundó que a punto de cumplir los primeros dos meses como legislador, “mi interés es seguir dentro del Congreso, seguir cumpliendo, aunque veremos los tiempos, pero ahorita estaremos aquí. Ya estuve en la dirigencia estatal, fui secretario de elecciones y secretario general del partido, por eso vamos a seguir preparándonos”, destacó.

–¿Entonces usted se descarta para el proceso de elección del presidente del PRI?

–Bueno, tenemos que esperar los tiempos y, sobre todo, insisto que debemos dar resultado a la gente y los compromisos que hicimos en campaña eso es lo primordial y si hay la manera de participar en el partido, lo haríamos, pero de momento estaremos en el trabajo legislativo, respondió el priista.

De acuerdo con los estatutos y documentos básicos del PRI, en ausencia definitiva del presidente del partido, como ocurrió con la salida de José Luis Ramírez Conde, el cargo lo ocupará el secretario general, quien convocará a elección en un plazo de 60 días al Consejo Político que corresponda, para que proceda a realizar la elección del presidente sustituto que deberá concluir el periodo estatutario correspondiente del PRI.

Pero cuando se trate de la ausencia definitiva de los presidentes y secretarios de los comités directivos estatales, dentro de los seis meses previos al vencimiento del periodo ordinario de dirigencia, el Comité Ejecutivo Nacional podrá acordar se convoque a la elección de dirigentes en el nivel correspondiente para un periodo ordinario de acuerdo con lo establecido en los estatutos. Si la ausencia definitiva aludida ocurre respecto del presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, la autorización deberá otorgarla el Consejo Político Nacional.

