Israel Pacheco ya tendría que estar libre; vician sus procesos para que siga en la cárcel

Más allá de la impopularidad que envuelve a la persona de Israel Pacheco Velázquez, lo cierto es que el encarcelamiento del ex dirigente del Sindicato del ayuntamiento de Puebla raya en la ilegalidad y se ha convertido en una especie de tortura, puesto que desde hace ocho meses debería estar fuera de prisión por el delito de extorsión y ya tendría que haber recibido sentencia desde hace varios meses por la acusación de enriquecimiento inexplicable, la cual no tendría que haber procedido.

Y por si fuera poco, desde hace ocho meses se pidió al gobierno del estado una reunión para que, familiares y seguidores, expongan la situación jurídico del ex dirigente, sin que hasta la fecha se les ofrezca una respuesta por parte del Poder Ejecutivo, lo que es una violación al derecho de audiencia.

Pacheco Velázquez fue encarcelado el 12 de abril de 2014, como parte de la ola persecutoria del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en contra de activistas que no se sometieron al control del morenovallismo. Las acusaciones en su contra no tuvieron nada que ver con los cuestionamientos que había –de años atrás– por parte de trabajadores disidentes del ayuntamiento de Puebla, sino por ilícitos sin soporte jurídico.

El delito por el que originalmente fue encarcelado Israel Pacheco, que era el de extorsión, fue exonerado desde finales del año 2015. El caso es que sigue encarcelado por acusaciones y procedimientos viciados.

Actualmente Pacheco sigue en la cárcel por una segunda acusación por extorsión y por enriquecimiento inexplicable. Esta es la situación de ambos procesos:

El caso más anómalo es el que enfrenta en el juzgado penal de Cholula, en donde el ex dirigente enfrenta el delito por enriquecimiento inexplicable, en donde la autoridad judicial no ha querido hacer caso a una prueba de peso, que es la notificación del ayuntamiento de Puebla en donde se establece que Israel Pacheco no era servidor público.

Por no ser servidor público, no tendría que proceder la acusación de enriquecimiento inexplicable, ya que ese ilícito está configurado para miembros del servicio público.

Por tanto tendría que haber salido de la cárcel desde hace varios meses. Sin embargo hay un expresa dilación del juez en este caso.

En el proceso penal que se le sigue a Pacheco no se han presentado los dos testigos del supuesto delito que cometió.

Y lleva dos audiencia de vista, por tanto ya tendría que haber recibido sentencia desde mediados del año pasado.

La última vez que estaba fijada una audiencia para que lo declararan culpable o inocente a Pacheco, se pospuso el fallo por que faltaba la firma en un peritaje.

Es decir, se busca cualquier pretexto absurdo para seguir teniendo al ex secretario del ayuntamiento de Puebla en una celda en donde hay hacinamiento y maltrato de los presos con el que comparte el dormitorio.

Ahí no termina todo. De acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio por el delito de enriquecimiento inexplicable, el ex líder sindical podría enfrentar el proceso penal en libertad. Los abogados solicitaron ese beneficio y les fue negado, por lo que la defensa se emparó y la justicia federal pidió que se analizara concederle dicho beneficio, pero el Ministerio Público pidió la revisión del fallo.

Con ello, se ha prolongado la estancia en prisión de Pacheco Velázquez.

Algo similar pasa en el segundo proceso penal que enfrenta el ex dirigente gremial por el delito de extorsión.

Luego de que Israel Pacheco Velázquez fue exonerado del delito de extorsión volvió a ser acusado del mismo ilícito, por alguien que lo fue a visitar a prisión y supuestamente ahí, tras las rejas, el ex líder sindical le exigió dinero de manera ilegal.

El nuevo sistema acusatorio también permite que por el delito de extorsión un acusado enfrente su juicio en libertad condicional.

Los abogados de Pacheco en junio de 2016 pidieron la medida cautelar para que enfrentara su juicio fuera de la cárcel, a lo cual un juzgado de Puebla le negó ese derecho.

La defensa solicitó un amparo y la justicia federal le pidió al juzgado que analizara el otorgamiento de la medida cautelar, pero el juez se ha tardado meses en contestar.

Todo indica que no importa que Pacheco gane dos amparos, tenga pruebas a su favor y se venzan los plazos legales, de todos modos se le va a dejar en la cárcel, no como un acto de justicia, sino como una tortura y un encarcelamiento por motivos políticos.

