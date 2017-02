Adoptan padres de familia teorías místicas para no vacunar a sus hijos, reconoce Sesa

Al poner en marcha autoridades la primera la Primera Semana Nacional de Salud, en la que se aplicarán más de 127 mil dosis y se desarrollarán más de 275 mil acciones, el secretario de Salud, Alberto Jonguitud Falcón, reconoció que algunos padres de familia adoptan prácticas extranjeras para no vacunar a sus hijos, con base en teorías místicas.

“Últimamente ha habido modas de padres, más que de conocimiento científico, traídas del extranjero, de no querer vacunar a niños. No dudamos que haya un evento indeseable, pero el costo de pequeñas complicaciones comparado con el beneficio, es enorme”, señaló. “Alguien en internet ha visto que no se deben vacunar por unas teorías medias sobre naturales o medias místicas. La última alerta por sarampión fue porque hubo un brote en niños en California, Estados Unidos, en 2011”, abundó en entrevista.

Ello como resultado de que a los padres les aconsejan que no vacunen a sus hijos “porque no van a tener familia, una serie de argumentos –subrayó- que no quiero repetir para que no se tomen en cuenta”.

En el acto oficial efectuado en la escuela primaria Manuel Lardizábal, en la capital del estado, en el que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, aplicaron la primera vacuna, el secretario de Salud precisó que del 25 de febrero al 3 de marzo se desarrollará esta primera semana, de un total de tres a realizarse en el año.

“Se conjuntan esfuerzos para generar una política de Salud que ha sido muy exitosa en el país, más que en muchas partes del mundo, incluyendo nuestros vecinos del norte”.

Dijo que otras naciones no tienen las coberturas en menores de edad, pues ni con muchos recursos lo han logrado. Esto se debe a que hace algunos años se ideó concentrar todos los esfuerzos de la sociedad, en lo que se genera una política de salud con la meta de protege, sobre todo niños, de enfermedades fácilmente prevenibles con la vacunación.

“Esto ha dado históricamente resultados, el hecho de que podamos contar con la alianza de padres de familia, el sector educativo, instituciones de salud, autoridades municipales, el Ejército Mexicano, medios de comunicación y otros actores sociales, como los sacerdotes”, añadió.

Recordó que desde hace más de 25 años se logró erradicar la poliomelitis en el país, pero en el estado desde hace más de 30, así como el sarampión desde la primera mitad de la década de los años 90, como resultado de estas campañas. “Parece que fue fácil pero costó mucho trabajo”. Las vacunas son gratis e inocuas. Se gastan más de 71 millones de pesos anuales en la compra de estos reactivos.

También, otras enfermedades como el tétano neonatal el cual que ya tiene casi 10 años sin casos registrados. “Estamos haciendo un gran trabajo todos los involucrados para que las cosas no pasen”, de ahí que esta semana está encaminada a proteger fundamentalmente a menores de cinco años de edad.

Las acciones corresponden a capacitación a madres de familia para prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias; uso del suero vida oral y distribución de ácido fólico, explicó el titular de la Secretaría de Salud (Sesa).

■ COMENTARIOS