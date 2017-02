Discriminación indígena

Y sigue la mata dando y lo hace en los lugares más insospechados. Un funcionario público del gobierno del estado de Puebla –director técnico de Escuelas Telesecundarias en Puebla– se aventó el puntadón de pedir el exterminio de los voladores de Papantla lo que le valió no sólo una andanada de comentarios negativos en redes sociales, sino que fuera despedido de su dependencia gubernamental. Las razones del funcionario: la “injusta” preferencia que se le prodiga a los totonacos frente a otros ciudadanos que, como él, pagan impuestos. Por supuesto, lo anterior representa una lamentable manifestación discriminatoria en pleno siglo XXI; empero, pareciera que este inicio de siglo ha de estar marcado por el dominio de la derecha, la prevalencia del discurso conservador, y la eventual segregación de todo aquello y de todo aquel que no esté relacionado con el modelo dominante. Por supuesto, gracias a este palurdo nos dimos cuenta de que semejantes discursos están presentes todavía en nuestra vida cotidiana. En un estudio presentado por Alberto Díaz–Cayeros para el portal español Es Global, se afirma que “Los cinco estados que ocupan las primeras posiciones en este ranking de no discriminación son Aguascalientes, Zacatecas, Distrito Federal, Tlaxcala y, quizá sorprendentemente, Guerrero. Algunos de los estados más indígenas del país (Oaxaca o Puebla) ocupan puestos intermedios en el índice. Los últimos cinco son Sonora, Michoacán, San Luis Potosí y, en último lugar, Yucatán”. Como bien apunta el reportaje, Oaxaca y Puebla ocupan puestos intermedios claramente representados por el discurso del funcionario público. Ser indígena en México resulta contraproducente en múltiples sentidos. Todos los sectores gubernamentales tratan o han tratado mal a las personas indígenas que se han cruzado en su camino. Es frecuente que no se cuente con traductores indígenas en muchas sedes de trámites gubernamentales por lo que, a la par de que no pueden entender lo que se les pide, reciben malos tratos de manera automática por parte de secretarias, recepcionistas y funcionarios de medio pelo, como el pelmazo del que hablamos.

Continúa el estudio: “La tasa de pobreza extrema entre la población que habla alguna lengua indígena en México, según Coneval, la agencia responsable de la medición de la pobreza, es de 38 por ciento. Este porcentaje cuadriplica el de la población general clasificada como extremadamente pobre en 2012, que se situó en 9,8 por ciento. Según esta agencia, solo un quinto de los mexicanos pueden ser considerados como no pobres, o no vulnerables al riesgo de caer en la pobreza. Pero para los mexicanos que hablan una lengua indígena, este indicador de bienestar es solo de 3,5 por ciento. Esto significa que 96,5 por ciento de los habitantes indígenas de México son, o bien pobres porque su nivel de ingresos no cubre necesidades básicas como alimentación, vestido o costes de vivienda, o bien vulnerables a la pobreza porque carecen al menos de un servicio público básico como saneamientos, electricidad, sanidad, seguridad social o escolarización”. Por supuesto, lo anterior habla de las dificultades que tienen que sortear los indígenas en todos los órdenes para sobrevivir; de hecho, de no contar con dicho beneficio en las clínicas gubernamentales, muchos de estos indígenas se las verían negras para poder salir adelante. No obstante, como una consecuencia de nuestro modelo económico, político y social, el apoyo a programas públicos es atacado constantemente pues se parte de la idea de que hay que trabajar para “merecer” el apoyo; dicho pensamiento de curso de liderazgo de cuarta hace que deplorables personajes como este pelafustán, salgan de sus agujeros para compartirnos su racismo. Por supuesto, como consecuencia de este modelo, la idea de empatía y solidaridad se encuentran por los suelos. No obstante, el efecto Trump trae ahora un nacionalismo trasnochado que se instala en redes sociales, en marchas de pastelazo –o de peluche, como diría Julio Hernández de La Jornada– y en el discurso político de un presidente que no encuentra la manera de repuntar en los índices de aceptación.

Como complemento a lo anterior, destaca la disculpa que la Procuraduría General de la República (PGR) le obsequió –obligada por un juez– recientemente a las indígenas otomíes injustamente arrestadas por delitos inventados de secuestro y venta de drogas. Este caso ejemplar denota una constante en la vida de las comunidades indígenas de nuestro país: la falta de instancias apropiadas para la atención de sus problemas, tales como traductores en los juzgados o defensorías especializadas; se suma a lo anterior la enorme corrupción que envolvió el caso. Lo cierto es que ninguno de los involucrados en la fabricación de evidencias está en la cárcel y, como sostienen ellas, una disculpa no les va a quitar el tiempo perdido en cautiverio en uno de los peores sistemas penales del mundo. Por supuesto que no es la primera ocasión que sucede un abuso como este y es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Estos procesos, aparentemente aislados, deben llamar nuestra atención sobre la difícil relación que tienen estas comunidades desde la Colonia con el otro, el blanco o el mestizo, que poco o nada hace para comprender su realidad. Difícil situación.

■ COMENTARIOS