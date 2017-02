Coparmex no está de acuerdo con la manera de estructurar precios de combustibles

“La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respalda el precio libre de los combustibles, pero no está de acuerdo en la manera en que se estructura su precio, porque hay mejores formas de aplicar el gasto publico que no tenga que ver con la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”, señaló el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), José Carlos Gutiérrez Carrillo.

En entrevista para conocer su opinión sobre esta medida que entró en vigor a partir del 21 de febrero, el dirigente de este sindicato patronal mencionó que Coparmex siempre estuvo de acuerdo con la liberación del precio de los combustibles para eliminar de los subsidios.

“Creemos que es una medida correcta y adecuada buscar los mecanismos de mercado libre, pero en lo que no estamos de acuerdo es en la forma en que se estructura el precio porque no es la adecuada en el país. México es productor de petróleo y no puede tener precios fuera de competencia a nivel internacional”.

Refirió que al liberar el precio de los combustibles, el gobierno federal lo que busca es ser competitivo en el mercado internacional de energéticos, pues eso no se lograba con los subsidios, pero tampoco se cumplirá este fin con la aplicación del IEPS.

“Por eso se sigue insistiendo en mejorar la estructuración del gasto público, hay que generar mejoras en el gasto público y transparencia, porque el argumento que tiene el Ejecutivo federal para seguir con esta misma estructura de precios es la recaudación que se tiene a través del IEPS”, ahondó.

Gutiérrez Carrillo observó que el argumento de gravar los combustibles es para que haya recaudación y no se eliminen programas sociales, por eso la Coparmex insiste en que se revisen esos esquemas.

“El año pasado se anunciaron varios recortes presupuestales y al finalizar 2016 y revisar el ejercicio del gasto público, encontramos que no hubo esos famosos recortes presupuestales; entonces, por eso estamos de acuerdo con un precio libre del combustible para ser competitivos con un mercado global, pero no estamos de acuerdo en la manera en que se estructura el precio, creemos que hay mejores formas de aplicar el gasto publico que no tenga que ver con la recaudación del IEPS”, recalcó.

Por último, consideró que el precio alto del combustible en México será atractivo para las empresas internacionales, porque está 30 por ciento arriba de los precios en el mundo y “si vienen otras empresas a tomar el lugar de Pemex con estos precios, será muy rentable para ellas, pero no para el consumidor final”.

■ COMENTARIOS