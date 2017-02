Cerró Amaro posibilidad de ampliación de presupuesto a organismos

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, Alberto Amaro Corona cerró cualquier posibilidad de que se valide una ampliación presupuestal tanto para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) como para el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El también líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que no existen recursos ni partidas especiales para dotar de ampliaciones presupuestales a ninguna entidad, pues consideró que “ya pasaron los tiempos de los presupuestos, a estas alturas de dónde tomamos dinero, a quién le quitamos”.

Por ello, dio como un hecho que Congreso del estado en su momento se pronunciará en contra de las solicitudes que emitan tanto la presidente del Consejo General del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, como la representante legal del Poder Judicial, la magistrada Elsa Cordero Martínez.

Apenas este lunes, la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Elsa Cordero Martínez, informó que enviaría al Congreso del estado una solicitud de ampliación presupuestal por 2 millones de pesos para cumplir con la sentencia del juzgado primero de distrito, emitida por Ignacio Manuel Cal y Mayor García, que ordena el pago a favor del ex magistrado supernumerario, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza.

Además, la presidente del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, enviará a los integrantes de la LXII Legislatura local una solicitud de ampliación presupuestal por más de 34 millones de pesos, con el argumento de que los recursos con los que cuenta el organismo son insuficientes para cumplir con las actividades ordinarias de este año y para preparar el inicio del proceso electoral por el cual se renovará el Congreso local, ello en el año 2018.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Finanzas dijo que analizará la petición y que si es justificable, podrían considerar la propuesta, pero cerró esa alternativa al reiterar que no hay dinero para ello.

“Se tiene que revisar esa parte, si procede, depende que se compruebe que realmente se justifica el gasto, podría decir que no se justifica, pero necesitamos analizar bien, que nos haga la propuesta por escrito y ya la analizaremos, no podemos decir alguna situación nada más por decirla, vamos a analizar y checar porque no he recibido ninguna propuesta sólida”, explicó el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local.

No obstante, prácticamente descartó la posibilidad de realizar esa ampliación de recursos que han anticipado ambas instancias, bajo la premisa de que el estado carece de recursos, pues “no hay a quien le quitemos para darle al ITE o al Poder Judicial”.

