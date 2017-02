Panistas exigen a su partido que investigue por corrupción al dirigente Pablo Rodríguez Regordosa

El grupo denominado Panistas Rebeldes anunció que llevará a la Comisión de Orden al dirigente municipal de ese partido, Pablo Rodríguez Regordosa, para que sea sancionado por enriquecimiento ilícito y vulnerar la vida interna del instituto político.

En conferencia de medios, urgieron su sustitución a través de una contienda democrática que exige la emisión de una convocatoria en la que se establezcan fechas claras del proceso, así como la depuración del padrón de militantes.

Miguel Ángel Mantilla Martínez, uno de los liderazgos que respaldó el pronunciamiento, alertó la posibilidad de que Rodríguez Regordosa intente imponer su permanencia en el cargo o dejar en su lugar a la diputada federal Genoveva Huerta Villegas.

El ex delegado de la Secretaría de Economía alertó que ambos perfiles son nocivos para Acción Nacional debido a que responden a los intereses del ex gobernador albiazul Rafael Moreno Valle Rosas, los cuales no coinciden con el ideario del PAN.







“Pablo Rodríguez Regordosa es corrupto y corruptor”

Acompañado de Roberto Castresana, Jorge Picazo, Felipe Soriano, Hilario Gallegos y José Rojas, Miguel Ángel Mantilla denunció que Pablo Rodríguez aprovechó su cercanía con Moreno Valle para amasar una fortuna durante el sexenio pasado.

A esa situación atribuyó que el dirigente municipal haya incumplido hasta la fecha con la Declaración Tres de Tres (patrimonial, de intereses y fiscal), pese a que funge como diputado local y fue secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico en la administración anterior.

“Pablo Rodríguez Regordosa es corrupto y corruptor, porque todo el mundo sabe de cómo ha aprovechado sus influencias para hacerse de mil riquezas, pero además de todo hoy está preparando toda una jugarreta más para perpetuarse dentro del Comité Directivo Municipal”, fustigó.

Confiamos en el CEN, no en la dirigencia estatal: Roberto Castresana

Los seis liderazgos de Acción Nacional señalaron que el Comité Directivo Estatal, que encabezan Jesús Giles Carmona y Martha Érika Alonso, no es garantía de justicia dentro del PAN porque forman parte del mismo grupo que Pablo Rodríguez, por lo que anunciaron que recurrirán a las instancias nacionales del partido.

“Confiamos en las instituciones, confiamos en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y en la Comisión Jurisdiccional que depende del CEN, pero no en la dirigencia estatal porque ha demostrado su mala fe”, apuntó Roberto Castresana.

Al final de la rueda de prensa, Pablo Rodríguez respondió vía Twitter los señalamientos: “Y en dónde o cómo cometí los actos de corrupción según dicen estos señores”.

