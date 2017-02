Alerta regidora de Obras Públicas de Tehuacán sobre los falsos promotores de Empleo Temporal

Tehuacán. Hasta abril o mayo se tendrá certeza sobre si el municipio se verá beneficiado con el programa de Empleo Temporal, que forma parte de Habitat, así lo señaló la regidora de obras públicas, Gladys Guadalupe Martínez, quien dijo que se debe esperar a que se abran las fechas de registro.

Lo anterior lo dio a conocer debido a que ya recibieron quejas de ciudadanos sobre supuestos promotores de ese programa, quienes ofrecen el ingreso de las personas a esos beneficios.

Gladys Guadalupe aclaró que Habitat no tiene promotores para sus programas, de modo que pidió a la ciudadanía mantenerse muy alerta, para que no vayan a caer en esos engaños, ya que seguramente se trata de estafadores, por lo cual lo más recomendable es denunciarlos para que no sigan estafando a la gente.

Y es que las personas que dieron a conocer que fueron visitados por los, supuestos, promotores de Habitat, coincidieron en señalar que el ofrecimiento de registro fue a cambio de la entrega de una cantidad económica.

Ante ello, la regidora expresó que ningún programa federal tiene costo, por lo cual los ciudadanos deben conocer el mecanismo adecuado para cumplir con los requisitos, cuando se abran las fechas de registro.

El programa de Empleo Temporal, manifestó, al igual que todos los que maneja Habitat, tienen fechas específicas, tanto para el registro como para su aplicación y en este momento no se lleva a cabo ninguna captación de aspirantes a beneficiarse con ellos.

Durante 2016 no hubo Empleo Temporal en Tehuacán, mismo que si se lleva a cabo es coordinado por el área de Obras Públicas en el municipio, de modo que la regidora se comprometió a que en cuanto se tenga conocimiento de la convocatoria, hará el aviso a los ciudadanos para que se puedan inscribir.

Lamentablemente si alguna persona cayó en el engaño de los falsos promotores e hizo entrega de dinero, ya no podrá recuperar ese recurso, pero lo más delicado es que de ninguna manera ello le asegura que va a entrar al programa, pues esas personas se dedican a estafar a la gente y no tienen facultad para decidir la lista de quienes van a formar parte del Empleo Temporal, resaltó.

