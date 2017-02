“Yo no soy Zhenli Ye Gon”: José Juan Espinosa ante amenazas de Lozano

Ante la amenaza de cárcel que le hizo el vocero del gobierno del estado Javier Lozano Alarcón, el presidente municipal de San Pedro Cholula José Juan Espinosa Torres le respondió: “Yo no soy Zhenli Ye Gon, a mi no me dan miedo sus” amagos, con lo cual recordó el episodio en el que siendo el hoy funcionario estatal, secretario del Trabajo y Previsión Social, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, intentó amedrentar al empresario chino, quien fue procesado por la posesión de metanfetamina.

El alcalde cholulteca ofreció este mediodía una rueda de prensa para darle contestación a los señalamientos que por la mañana le hizo el senador con licencia.

Por principio de cuentas, Espinosa Torres aseveró que Lozano Alarcón miente al decir que no se ha privatizado el servicio del agua potable y puso como ejemplo el caso de la ciudad de Puebla -donde el manejo ya está en manos particulares-, además de exhibir un par de recibos de cobro de los municipios de San Andrés Cholula y Cuatlancingo, emitidos por Concesiones Integrales, la empresa que desde el sexenio pasado administra el recurso.

El edil del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), agregó que la redacción de la reforma hecha al Artículo 12 sección 6 de la Constitución local, establece claramente facultades para que el Estado controle el suministro y saneamiento del agua en la entidad.

Ante el señalamiento hecho por Lozano Alarcón, en el sentido de que el ayuntamiento de San Pedro está cobrando el servicio de saneamiento del recurso sin pagarlo al SOAPAP – instancia que en realidad limpia el agua-, Espinosa Torres advirtió que se trata de un distractor y expreso que hay presiones para que los municipios acaten una privatización que es anticonstitucional y con la que no están de acuerdo.

El munícipe izquierdista también reviró al panista, que ésta mañana lo acusó de tratar de capitalizar políticamente el enojo de la gente por el alza de la gasolina y otros insumos, introduciendo el tema de la privatización del agua. Espinosa indicó que en todo caso Lozano Alarcón es parte del grupo de culpables de la crisis económica que padece el país por haber aprobado la Reforma Energética.

Fue entonces cuando el edil de San Pedro recordó el pasado polémico de Javier Lozano Alarcón y concretamente aludió al episodio ocurrido en marzo de 2007, cuando el panista amenazó a Zhenli Ye Gon.

También rememoró que el hoy portavoz gubernamental es uno de los culpables de la salida de la periodista Carmen Aristegui de la empresa MVS Multivisión.

José Juan Espinosa Torres pidió al gobernador José Antonio Gali Fayad dé la cara y dijo que “si en verdad está tendiendo una mano conciliadora, una muestra de su buena voluntad sería la erogación de la reforma que privatiza el agua de Puebla y el retiro de la concesión del líquido a la empresa Concesiones Integrales”, hoy llamada Aguas de Puebla.

