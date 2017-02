Ausencia de militantes en el gobierno y ayuntamiento de Puebla preocupan al PAN.

Humberto Aguilar Coronado, enviado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional para atender el caso de Puebla, señaló que el partido se encuentra preocupado por la ausencia de liderazgos en el gabinete estatal y en el ayuntamiento de la capital.

Aunque el instituto político gobierna la entidad desde 2011, no lo hace en los hechos, debido a que sus miembros han sido relegados del ejercicio del poder, censuró en entrevista con La Jornada de Oriente.

Explicó que la exclusión contra el albiazul proviene del gobierno anterior de Rafael Moreno Valle Rosas y se convirtió en una práctica permanente aun con él fuera de Casa Puebla.

“Vean ustedes los currículos de los que hoy ostentan los principales puestos a nivel estatal; dígame usted quiénes son del PAN”, cuestionó el ex senador de la República y colaborador del presidente del CEN, Ricardo Anaya Cortés.

Lucran con Acción Nacional

Humberto Aguilar calificó de “grave” la situación que enfrenta el instituto político, debido a que la participación en la entidad se ha reducido a colocar la sigla y el escudo dentro del logotipo de una megacoalición durante los procesos electorales.

“Me parece que si los gobiernos llevan el apellido PAN deberían integrarse de militantes del PAN”, manifestó el consejero nacional y estatal vitalicio antes de concluir que la falta de inclusión del grupo morenovallista responde al temor de que alguien les haga “sombra”.

Aseguró que él vivió en carne propia el ánimo de lucro de la clase gobernante contra el Partido Acción Nacional en los comicios pasados.

“A mí me buscaron para darles el apoyo, para sacarse la foto conmigo cuando estaban en campaña; me dijeron que iban a incluir a todas las voces, y ya pasó más de un año y a mí jamás me han llamado para invitarme a un solo evento del partido, al informe, a ninguna cosa”, relató.

Cargar con errores ajenos

Abundó que el problema no solo gira en torno a la falta de representación del albiazul en el poder público, sino también en que el partido termina cargando con errores que cometen personajes ajenos al mismo.

Ante esa situación, refirió que los panistas de Puebla están reagrupándose para defender sus derechos ante el CEN, con el objetivo de que sean incorporados al trabajo político y al gabinete estatal.

“Aquí estamos nosotros para dar la cara y exigirle a la autoridad estatal que no se puede seguir comportando como lo ha hecho todos estos meses (…) es una manera de que los que han sido excluidos se manifiesten y sean escuchados”, agregó.

