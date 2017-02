Negó Amaro intromisión de Finanzas en autonomía de ayuntamientos

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Alberto Amaro Corona negó que los diputados incurran en intromisión o pretendan violentar la autonomía de los municipios al corroborar el perfil de las personas que ocuparán los cargos de tesoreros o directores de obras en los ayuntamientos.

“No hay ninguna violación, está escrito en la ley, no estamos inventando nada, simplemente queremos que se respete la ley y en ningún momento nos involucramos en la vida pública de ningún municipio”, refirió.

Ello, en respuesta a la queja, vía oficio, que hizo el presidente municipal de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, quien calificó como una intromisión y una violación a la autonomía municipal la solicitud de información que hizo la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local para validar la designación de tesoreros y directores de obras de los ayuntamientos de Tlaxcala.

De acuerdo con el oficio TMP/027/2017, dirigido al presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona, Eyrmard Grande mostró su inconformidad a la solicitud que le realizó del currículum vitae del tesorero y director de obras del municipio, “lo anterior a efecto de que usted pueda emitir el oficio de compatibilidad a dichos funcionarios”.

“Permitir que esta Comisión de Finanzas valide dichos nombramientos tendría como consecuencia que se invada la autonomía municipal, al inmiscuirse el citado ente legislativo en una decisión que compete ejercer exclusivamente al presidente municipal, en virtud de que, se insiste, ninguna ley otorga facultades a la Comisión de Finanzas, que usted preside, para validar estos nombramientos”, denunció el edil de Panotla.

Sin embargo, a decir de su correligionario y diputado local, Alberto Amaro Corona, no existe argumento jurídico que contravenga la Comisión de Finanzas al solicitar la información respecto al perfil académico de ambos funcionarios municipales, pues “se trata de dar certeza de que las personas que manejarán recursos y harán obras tienen conocimiento en la materia que les corresponde”.

–¿Hay resistencia a cumplir con esa disposición?

–La verdad es que sería inentendible la posición, porque para la buena operatividad de un municipio y control interno debe tenerse gente profesional y en la materia, y si no la tienen, seguramente no habrá buenos resultados. Si no estuviera esta facultad en la ley, no lo solicitaríamos.

Sostuvo que desconoce los motivos que llevaron al edil de Panotla a inconformarse sobre dicha solicitud de información, “pero no compartimos esa posición, porque no es un punto de vista, sino de legalidad y que buscamos cumplir con las exigencias de la sociedad que necesita mejores funcionarios”.

