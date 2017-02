El inicio de los foros para integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021, convocados por el titular del Ejecutivo del estado, representa una posibilidad para incluir en la mesa de toma de decisiones a las personas y los temas que nos han sido priorizados en la agenda pública. Es imposible pretender hacer un buen gobierno sin que la voz de la ciudadanía, con todas sus aspiraciones, con todas sus necesidades y con todos sus dolores. Construir y crecer juntos(as) no puede ser posible si a más de la mitad de la población se le sigue invisibilizando y postergando el ejercicio pleno de sus derechos. Entre los grandes pendientes que enfrenta Tlaxcala se encuentra el construir mejores condiciones de vida, en inclusión y justicia, de sus mujeres.

No, no es negando las problemáticas como puede resolvérseles, tampoco maquillando realidades y evadiendo las responsabilidades que establece el marco legal existente. No dudamos de las buenas intenciones de este nuevo gobierno, confiamos en que al igual que en campaña, se asuma el discurso de la igualdad. Las exigencias válidas son por construir y propiciar la creación por ley del Instituto Estatal de la Mujer o Tlaxcalteca de la Mujer, la nominación resulta ser lo de menos, pues lo importante es contar con un marco jurídico que le dé certeza, pertinencia, oportunidad y realidad a las funciones básicas de este espacio.

Mal no se hará si se retoma la propuesta legislativa que desde la ciudadanía promovimos durante la Legislatura pasada, que plantea que la titularidad de este espacio sea a través de una terna y no de la designación directa. Así como la construcción de un consejo consultivo y el candado ético de que su titular se abstendrá de participar en una elección electoral por lo menos un año después de abandonar el cargo.

Es urgente se posibilite la adecuada tipificación del delito de feminicidio, las muertas son muchas y la justicia ninguna. Urge no sólo por humanidad, sino porque es una falta institucional gravísima que a un año un mes sigamos sin saber #DóndeEstáKarla Romero Tezmol. Uno de los grandes y significativos avances de este gobierno será si se aplican los protocolos a los que están obligadas las dependencias de gobierno en materia de derechos humanos de las mujeres.

