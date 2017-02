Para dejarme fuera de la elección, Congreso prepara mi inhabilitación: Eduardo Rivera

El ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez denunció que el Congreso del estado prepara el camino para dejarlo fuera de la elección de gobernador de 2018, con lo que dejó entrever la posibilidad de que el Poder Legislativo ordene su inhabilitación para impedirle ocupar un cargo público por los próximos años.

A través de un video que difundió en redes sociales, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que también es víctima de ataques mediáticos soportados en información falsa.

“Siguen inventando notas en mi contra y lo seguirán haciendo. Mienten”, garantizó el ex alcalde de la capital del estado, al tiempo de descartar las versiones difundidas de que en su gestión se cometieron irregularidades millonarias.

Desde el 15 de diciembre de 2016, Rivera acusó que enfrenta una persecución política impulsada por el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, la cual atribuyó a los buenos resultados que arroja su perfil en los sondeos de opinión que miden el potencial de voto de los posibles aspirantes a Casa Puebla.

Ese día, el Congreso aprobó por mayoría de votos el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) sobre la última cuenta pública de Eduardo Rivera, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. El argumento de los diputados es que no solventó observaciones por 411 millones de pesos.

“Llevaré este proceso hasta las últimas instancias”

Aunque Moreno Valle dejó la gubernatura el 31 de enero pasado, Eduardo Rivera aseveró que el hostigamiento en su contra continúa para dejarlo “fuera de la jugada”, con lo hizo alusión a los comicios de 2018 en los que la esposa del ex gobernador panista, Martha Érika Alonso Hidalgo, se perfila como abanderada de Acción Nacional al Poder Ejecutivo del estado.

Ante esa situación, advirtió: “Llevaré este proceso hasta las últimas instancias y hasta sus últimas consecuencias porque estoy seguro que la verdad es la mejor defensa”.

De paso, agradeció el respaldo que le han manifestado usuarios de las redes sociales. “Soy una persona afortunada por contar contigo, cada comentario, cada apoyo solidario y cada muestra de confianza que me has brindado es lo que realmente cuenta y lo que realmente vale. Lo que tú piensas es lo que a mí más me importa”.

Caso Ernestina Fernández, el antecedente de Rivera La inhabilitación para desempeñar cargo público es una sanción que el Congreso de Puebla impuso a la presidente municipal de Tehuacán, la priista Ernestina Fernández Méndez, el mismo día que autorizó el IPADR contra Eduardo Rivera. El Poder Legislativo ordenó la destitución de Fernández, la inhabilitó por 12 años para la función pública y le impuso una multa de 152 millones 579 mil pesos por cometer presuntas irregularidades por 228 millones 868 mil pesos en 2014. Al igual que Eduardo Rivera, la presidente municipal de Tehuacán –a través del síndico Miguel Ángel Romero Calderón– reprochó que las acciones en su contra se motivaran en el “revanchismo” de Rafael Moreno Valle, debido a que el ayuntamiento defendió su autonomía municipal frente al ex gobernador. El 20 de enero pasado diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó una controversia constitucional promovida por la priista para defenderse de las sanciones. Ernestina Fernández alega ante el máximo tribunal de justicia del país que la Auditoría Superior del Estado (ASE) nunca le notificó las observaciones identificadas en su cuenta pública, por lo que no pudo defenderse ante el Congreso local, explicó Romero Calderón.

■ COMENTARIOS