Por la libertad de todxs lxs presxs del terror estadounidense

En su despedida el ex presidente estadounidense Barack Obama conmutó las penas de dos reos por causas políticas cuyas condenas habían generado gran rechazo internacional y dentro de Estados Unidos: el independentista portorriqueño Oscar López Rivera sometido por 35 años a una cárcel por levantar las mismas banderas de quienes quieren ver libre e independiente a la isla de Puerto Rico, antes llamada Borinkem y a la exsoldado Chelsea Manning, quien entregó cientos de miles de documentos clasificados a la organización WikiLeaks

Oscar López Rivera ha sido parte de la lucha clandestina en favor de la independencia de Puerto Rico en 1976 como miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En 1981 fue capturado por el FBI y condenado a 55 años, a pesar de haber estado en Vietnam. Luego le extendieron la sentencia a 70 años por un supuesto "intento de fuga". 12 años pasó en aislamiento total. Para el gobierno estadounidense no ha valido el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949 para un prisionero de guerra, como es su caso, "no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha anticolonial". A Oscar López Rivera además de su valor y generosidad con compatriotas presos, ello ha liberado la solidaridad de los pueblos.

La decisión de conmutar la pena de la ex soldado Chelsea Manning por filtrar documentos militares a Wikileaks, es también el resultado de la fuerza mundial que ha cobrado la denuncia de atrocidades militaristas del ejército estadounidense y de la OTAN. Ella ya cumplió parte importante de la pena por la que fue condenada y Obama opinó que la condena de 35 años de cárcel era "desproporcionada". Pero la libertad otorgada por Obama a Manning pone en entredicho el acoso que aún sufre Julian Assange, líder de WikiLeaks, quien es amenazado desde EE. UU. por hacer públicos los documentos que la entonces soldado Manning hizo llegar a su organización. Algunas fuentes plantean de su posible entrega voluntaria a la autoridad estadounidense, siempre que le respeten sus derechos civiles. Desde el cuarto que ocupa en la representación ecuatoriana ante el Reino Unido se ha convertido en una fuerza moral que denuncia documentadamente la actividad especulativa de las corporaciones norteamericanas, sus vínculos con el gobierno y los políticos de muchos países, así como la vigilancia global que ejercen en alianza con las grandes corporaciones de Internet.

Además, cuando estallaron las revelaciones del exanalista de inteligencia Edward Snowden, WikiLeaks y su abogada estuvieron entre los primeros en amplificar la estructura de espionaje Gran Hermano operada por la National Security Agency. Assange y Snowden, como Aaron Swartz, quien fue conducido al suicidio por la persecución del gobierno de Obama junto a las corporaciones de Internet por pretender compartir información científica producida con financiamiento público, son perseguidos políticos del imperio y los "perdones" de Obama, no los alcanzaron. Otras víctimas conocidas de la clase dominante en Estados Unidos son la patriota cubano portorriqueña Ana Belén Montes —que informó a Cuba para prevenirla de agresiones militares del gobierno estadounidense—, el luchador por los derechos de los pueblos originarios Leonard Peltier y el activista afronorteamericano Mumia Abu Jamal, estos dos en situaciones precarias de salud que siguen esperando en las cárceles norteamericanas por la justicia tardía. El mundo honesto y humanitario está con ellos.

Pero en este recuento no se puede olvidar a quienes llevan más de una década enclaustrados en la Bahía de Guantánamo, territorio cubano invadido por Estados Unidos, en una cárcel que Obama prometió cerrar. Son los prisioneros nunca juzgados de una “guerra contra el terror” desatada desde Washington DC que acumula millones de civiles heridos, muertos y desplazados en Afganistán e Iraq. No son menos ni menores las víctimas en cárcel fábrica y tumba estadounidense donde se explota y ultraja a inmigrantes mexicanos, latinoamericanos, musulmanes y afroamericanos. La historia racista y de terror de Estado sobre sus presos, perseguidos y deportados nos reta a más fuertes jornadas por su libertad y por su vida.

Esconden la realidad y nos roban el futuro

Colectivo de colombianos Refugiados en Asturias

El año pasado hubo en Colombia al menos 85 personas defensoras de los Derechos Humanos asesinadas. La mitad eran campesinos-as, indígenas, negros-as que reclaman la devolución de las tierras que les robaron mediante el terror paramilitar; el resto eran líderes sindicales, comunitarios y ambientalistas opuestos a planes de inversión de empresas multinacionales mineras y energéticas, impulsores-as de los diálogos de paz, militantes de los movimientos Marcha patriótica y Congreso de los Pueblos, personas que exigen justicia por los crímenes del paramilitarismo o de la fuerza pública, gentes que han denunciado actos de corrupción. Y pasa de mil la cifra de defensores-as asesinadas durante los gobiernos de Uribe y de Juan Manuel Santos

Estos crímenes pretenden detener la democratización de Colombia, proteger intereses de terratenientes, empresarios y multinacionales beneficiarias del terror, romper el movimiento social que exige reforma agraria, cumplimiento de los Acuerdos con las FARC, diálogo con el ELN y el EPL, mantener la impunidad y la exclusión históricas.

El Estado no quiere proteger a quienes defienden Derechos Humanos. Cada día hay más efectivos para la seguridad que generan un gasto gigantesco, pero cada año hay más muertos y menos garantías para la defensa de los Derechos Humanos. Las ONG señalaron hace un año que el 66% de estas agresiones son autoría de los grupos paramilitares. Pero para el Ministro encargado de la seguridad estos matones ¡no existen¡ ¿Si no son paramilitares, qué son? Los ataques son el resultado de planes criminales que involucran en connivencia a agentes de la fuerza pública y a grupos paramilitares, junto con políticas que generan impunidad estructural y operaciones de ocultamiento mediático de estas realidades. Sin apoyo de los medios masivos de comunicación no hubiera podido el gobierno involucrar a civiles como objetivo militar y lograr que sus asesinatos fueran vistos con normalidad, difundiendo por décadas la propaganda política y militar de exterminio que convirtió en objetivo militar a sindicalistas y defensores de Derechos Humanos previamente señalados de ser “subversivos” o “terroristas”.

Colombia vive una fuerte re-paramilitarización. Los paramilitares mantienen una fuerte coordinación con la fuerza pública, como siempre. En sus amenazas tanto individuales como colectivas y en sus proclamas expresan su respaldo al gobierno y a las multinacionales, muestran una ideología contrainsurgente. Actúan cerca de las bases y de los controles militares en los que son protegidos, encubiertos. Grandes regiones del país ocupadas por los paramilitares, allí ejercen el control social, económico, político y militar, amenazan, violan, asesinan, desplazan y desaparecen forzadamente a las personas que denuncian la corrupción y a opositores del modelo económico neoliberal y de los grandes proyectos de inversión. El ejército niega que haya paramilitares, porque son ellos mismos. (Extracto del mismo en rebelión.org)

