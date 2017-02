Martha Erika Alonso dejó de ser “el plan b” del morenovallismo

En el círculo político más cercano a Rafael Moreno Valle Rosas cada semana que pasa se hacen más a la idea de que Martha Erika Alonso Hidalgo está dejando de ser el llamado “plan b”, para ahora ser considerada como el “plan a”, es decir que el proyecto de que se convierta en candidata a la gubernatura en 2018 se está volviendo una prioridad y no una segunda opción.

Hasta septiembre del año pasado se tenía diseñado el plan morenovallista de la siguiente manera: el grupo político de Rafael Moreno Valle Rosas tenía estimado que se produciría un fuerte choque, un conflicto, entre las facciones de Margarita Zavala Gómez del Campo y Ricardo Anaya Cortés, lo cual acabaría produciendo la idea de que entre ambos no podía quedar la candidatura del PAN a la presidencia de la República y se abriría una tercera opción: la del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

En ese escenario se incluía que Martha Erika Alonso se convertiría en un importante activo del PAN para promover las aspiraciones presidenciales de su esposo, por lo que se desprendería del activismo político que realiza en Puebla.

Y en caso de que Moreno Valle no avanzara en la contienda panista, entonces se tenía diseñado el proyecto de que Martha Erika Alonso continuaría con su ruta trazada para ser candidata del PAN a la gubernatura de Puebla.

Se supone que la decisión se tendría que tomar entre julio y septiembre de este año, que es cuando la disputa panista por la candidatura presidencial tomará forma y se sabrá quiénes están en la pelea real. Sin embargo, ese cronograma ya se está alterando y adelantando.

En el PAN hay claridad de que el presidente del albiazul, Ricardo Anaya, tiene el control del partido, mientras que Margarita Zavala, la ex esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuenta con el segundo índice más alto de popularidad en el electorado de todo el país, el cual disputa con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Y frente a ese esquema, Rafael Moreno Valle no ha tomado ninguna posición relevante. No es un actor que pudiera ser el fiel de la balanza y mucho menos el panismo nacional lo ve como una tercera opción. Se estima que tarde o temprano habrá una negociación entre Zavala y Anaya, lo que destrabará la candidatura albiazul y para ello, hasta ahora, no se necesita la figura del ex mandatario poblano.

Se decía que en cuanto Moreno Valle saliera del gobierno del estado iba a dar la sorpresa con un activismo que pronto lo posicionaría en la contienda interna del PAN. Muchos morenovallistas ven con escepticismo esa posibilidad, ya que el ex mandatario ya empieza a ser borrado de los sondeos que miden a los aspirantes presidenciales por el raquítico índice de popularidad que registra.

Entonces la atención se está dirigiendo al proyecto de hacer candidata a Martha Erika Alonso, quien ya está tomando posiciones de poder para demostrar su fuerza en Puebla.

■ COMENTARIOS