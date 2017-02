Preocupa a gobierno federal trabajo infantil, pobreza e inseguridad en Puebla

Al gobierno de la República le preocupan el trabajo infantil, la inseguridad y la pobreza que hay en Puebla. Por eso se plantearán abierta y directamente a la administración que encabeza Antonio Gali Fayad, aseguró la delegada de la Secretaría de Goberbación en la entidad, Ana Isabel Allende Cano.

La funcionaria fue entrevistada ayer, después de una larga reunión que delegados y emisarios de éstos tuvieron con personal del Sistema Integral de Protección a la Niñez, en un céntrico hotel de Puebla.

A Allende Cano se le preguntó sobre las versiones filtradas a medios acerca de que, la semana pasada, antes de la primera reunión oficial de los delegados federales con el gobernador José Antonio Gali Fayad, hubo un cónclave en el que se les instó a no hacer críticas a la nueva gestión.

“Desconozco cuándo y dónde se habría dado esa reunión previa y quién les podría haber dado ese tipo de instrucciones. No hay tal situación, al contrario, la relación con el actual gobierno, con el gobernador que tiene pocos días de estar en el cargo, ha sido abierta. Yo creo que a nadie le beneficiaría que no se planteen los problemas de Puebla sobre la mesa, que no se pongan las cosas tal y como están. A todos nos preocupa, todos vivimos aquí y si no hablamos las cosa con claridad tampoco podemos tener claridad de que a futuro los problemas se resuelvan, esa es nuestra función y como funcionarios lo haremos”.

–¿Qué problemas sería prioritarios a plantearle al nuevo gobierno? –se le preguntó.

–La verdad es que hay muchos temas en Puebla que nos preocupan a todos, por sectores, por áreas (…) se acordó que vamos a tener otra reunión de trabajo conjunto y posteriormente vamos a estar trabajando por sectores, cada sector te puede platicar de sus temas en específico. Hoy, por ejemplo, que está aquí la gente del Sistema Integral de Protección a la Niñez, pues surge el tema del sector laboral: tenemos un problema, somos uno de los estados a nivel nacional en donde hay mayor índice de niños trabajando, lo cual desde luego, es ilegal, entonces ese es un tema preocupante –contestó.

Y añadió: “Los temas de seguridad, pues desde luego también nosotros tenemos la preocupación, no podemos negar que hay algunos problemas sociales que han generado inseguridad en el estado y que no se van a resolver si no asumen la responsabilidad los tres niveles de gobierno: tanto los ediles, como el gobierno del estado, como el gobierno federal, que lo ha hecho puntualmente, y por eso se ha venido incrementando y reforzando la estrategia de Puebla.

Finalmente mencionó “los temas sociales, Puebla sigue siendo uno de los estados más pobres del país, pero tenemos la voluntad de atender el problema a través de las distintas delegaciones, a través de la Sedesol que tiene un programa muy agresivo de combate al hambre y que ha demostrado resultados a nivel nacional desde que se empezó a implementar. A través de la Sedatu, que tiene también un programa agresivo de vivienda y que para Puebla se ha querido que se concrete de mejor forma”.

■ COMENTARIOS