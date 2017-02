Bueno, al igual que muchos mexicanos tengo la incertidumbre de lo que ha de venir en este nuevo mundo donde los paradigmas están cambiando y las reglas están indefectiblemente mutando muy a pesar de nuestras propias élites políticas. Al parecer, como gallinas sin cabeza corren por los pasillos de Los Pinos y otras dependencias buscando respuestas sin darse cuenta que les cambiaron todas las preguntas. El mensaje reciente del Ejecutivo donde afirmó que todavía guardan esperanzas de negociar lo confirma de manera contundente. De la andanada de discursos de políticos y líderes, de las expresiones en redes sociales que rondan el pastelazo y la masturbación mental, lo que puedo colegir es lo siguiente: nos encontramos en un juego de sombras donde los saltimbanquis de cualquier denominación habrán de conseguir vender cualquier idea, por más rocambolesca que suene. La incertidumbre es la que impera y, en semejante circunstancia, hay que aclarar algunas cosas que considero se cuelan en el discurso penetrando hondo en nuestra conciencia sin que nos percatemos. Como dice Rosa María Ruvalcaba en su introducción al texto “Municipios y localidades: “Concreción Territorial de las desigualdades sociales” para el libro Desigualdad Social de la colección, Los Grandes Problemas de México, editado por el Colegio de México, la globalización, “al extender y profundizar las crisis económicas, ha traído consigo inestabilidad e incertidumbre a los países y conflictos e intranquilidad a las comunidades, las familias y las personas. En América Latina y el Caribe los esfuerzos por hacer frente a la pobreza han dado hasta ahora escasos frutos y la búsqueda de nuevas vías, tanto para la acción gubernamental como para la reacción de la sociedad, es permanente; los ‘ajustes’, públicos y privados, y los diversos intentos por encaminarse hacia un cambio estructural sólido, generan ciclos en que se han alternado periodos con algunos visos de recuperación y etapas de nuevas crisis, desaceleración o estancamiento, en las que los sectores más desvalidos han sido los primeros en resentir la compresión salarial, la falta de empleo, el agotamiento de las redes solidarias y la disminución del gasto social; todos ellos factores que generan desigualdades sociales”. En efecto, en un mundo como el antes descrito, que es la realidad de nuestro país, se precisa entender las consecuencias nefastas del modelo que nos viene rigiendo desde hace décadas lo que haría que viéramos con ojos más críticos los acontecimientos actuales y la enorme oportunidad que tenemos.

Primero que nada, invito a los connacionales a que celebremos en plazas públicas el fin de nuestra relación desigual, injusta y terriblemente agreste con el vecino del norte. Si bien buena parte de nuestro comercio es con ellos y de las remesas vive el país, eso se ha de terminar pronto. Es tiempo de diversificarnos, no de mendigar un acuerdo que a todas luces está fuera ya de lugar y que, además, nunca generó las mieles que tanto se cantaron en su momento; es decir, el cuerno de la abundancia nunca llegó. Por tanto, es necesario que los responsables de la política exterior de este país cesen en sus intentos de entregar el cuerpo a quien no lo quiere –es decir, andar de nalgas prontas– y que empecemos a fijar nuestra atención en los países que están allende nuestra frontera sur y mirar también a Medio Oriente y Oriente Lejano. Por otro lado, debemos evitar caer de lleno en la falacia de un nacionalismo trasnochado que de nacional no tiene nada. No por poner banderitas en nuestras redes sociales en una nimia campaña por cerrar filas con nuestro tan desprestigiado mandatario se acabarán los gasolinazos, los feminicidios, el tráfico ilegal de sustancias, personas o combustibles, ni resolveremos el aluvión de conflictos sociales que se nos vendrán si Trump cumple y nos regresa a los millones de mexicanos que radican en su país. Nuestros problemas van mucho más allá del presidente en turno en la Casa Blanca y tienen que ver con las pésimas decisiones que han tomado muchos presidentes priistas y panistas.

Por otro lado, es necesario que no nos dejemos seducir por el discurso ramplón empresarial que estipula que los empresarios son impolutos y mejores que los políticos. La idea de que los empresarios no se corrompen y que, al tener recursos no robarán, de tan ingenua, resulta hasta perniciosa. Hoy hay una campaña en redes para proponer a un empresario como Carlos Slim para la presidencia y lo primero que se me ocurre preguntarme es: ¿En verdad no están viendo lo que sucede en el país del norte? El palurdo que llegó a la Casa Blanca llegó para hacer negocios y manejará el gobierno como si se tratara de una empresa, error fatal, pues no son la misma cosa. Decenios de gobiernos neoliberales tendrían que habernos mostrado el enorme riesgo de la entrada de los empresarios en el poder, del discurso mercantil sobre el político y el social. Por tanto, es necesario que la incertidumbre que vivimos no nos haga caer en los espejismos que el poder nos está mostrando. Es preciso que pensemos bien nuestras acciones y que evitemos la clara desmovilización que propicia la discusión contra el oligofrénico del norte, misma que ha sido sumamente conveniente para un gobierno que ha fracasado estrepitosamente al grado de tener los peores niveles de aceptación en los últimos años.

