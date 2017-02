Acuerdan en Juan C Bonilla crear frente con otros municipios vs la privatización del agua

Esta tarde, pobladores de Juan C Bonilla acordaron en asamblea pública crear un frente común con la docena de municipios que se han pronunciado contra la reforma al Artículo 12 Constitucional, para iniciar la defensa legal del agua en el estado.

Los consultados no descartaron que el acta de Cabildo que emitió el Ayuntamiento de Juan C Bonilla sea falsa, para frenar la movilización de los lugareños, pues el escrito no hace referencia al artículo en mención, sólo refiere que no permitirá que la administración del servicio del agua se entregue a una empresa privada.

En la reunión se efectuó frente a la explanada de la presidencia municipal, en la que participaron habitantes de las tres juntas auxiliares de la localidad.

En entrevista, los participantes –quienes pidieron el anonimato por los hechos violentos de una noche anterior- refirieron que buscarán a los ciudadanos y gobiernos de Xoxtla, Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, Coronango y Cuautlancingo.

Los declarantes destacaron que la unión de fuerzas lo harán con las localidades del área metropolitana a Puebla, debido a que en esta zona se concentra la captación de agua del deshielo del volcán Popocatépetl.

Luego de tres días de protestas, informaron que el alcalde Filomeno Aguilar Rodríguez no ha dado la cara a la comunidad, que existe una postura firme contra la privatización del agua en el municipio.

