Pide académico de la UAP a la SCJN atraer su caso para demandar su libertad

El académico de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) y perseguido político por defender el patrimonio cholulteca, Roberto Formacio, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer su proceso, luego que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal sobreseyó su caso al encontrar supuestamente elementos jurídicos para ser encarcelado hasta por 15 años por el delito grave de despojo, el cual no alcanza fianza.

Formacio junto a otros 13 pobladores de San Andrés Cholula fue acusado por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena contra un espectacular y contra la policía municipal, pero sólo en él quedó firme el delito grave de despojo por la toma de la alcaldía el pasado 6 de octubre de 2014.

“Hasta el día de hoy soy el único que mantiene este delito del movimiento ciudadano y me preocupa porque no alcanzo fianza”, destacó, luego de acusar a los jueces de violar la ley procesal y dejarlo en la indefensión porque no existe otro medio de impugnación.

Sin embargo, refirió que varios de sus compañeros de lucha fueron exonerados por el mismo delito de despojo por parte del juez del Primer Tribunal, Manuel Barajas Vélez, como fue el caso de Karina Pérez Popoca y Teódulo Cuaya, a excepción de su persona.

“Cuando se emite el veredicto en mi contra, se señala de manera específica que encontraron elementos encontró para dictar la sentencia sin darlos a conocer”, recalcó.

Por esta razón, dijo que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga su caso, el cual quedó registrado con el número de expediente 41/2017, el cual se encuentra en proceso de revisión por los ministros.

Acompañado por integrantes del movimiento ciudadano Cholula Viva y Digna, el investigador de la Facultad de Contaduría explicó que en el expediente 445/2015 hubo tres violaciones sustantivas a sus derechos por parte de la justicia poblana.

Precisó que el primero tiene que ver con la igualdad de justicia en el proceso, pues dos de sus compañeros fueron exonerados del mismo delito de despojo por no encuadra jurídicamente.

Es decir, explicó, “no puede darse un delito de despojo en una protesta social porque en el ánimo no está quitar un inmueble, que en este caso es la presidencia municipal, para su usufructo u ocupación.”

Dijo que las dos violaciones siguientes son: la contradicción del Primer Tribunal Colegiado en sus sentencias, y el argumento de la existencia del delito de despojo.

El investigador aseguró que el trasfondo de su caso es meramente político, “somos perseguidos por defender nuestro patrimonio cultural y arqueológico, nuestras costumbres y tradiciones”.

Acusó tanto al presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, como al juez de Cholula, Alejandro Flores, de ser instrumentos de represión del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para procesar a los pobladores, por ejercer su derecho pleno a la manifestación.

Durante los últimos dos años de persecución, Roberto Formacio destacó que se salió de su espacio cotidiano tanto de la academia como de su hogar.

“No llegué por mucho tiempo a la casa, a mi hija la persiguieron y la interceptó la policía ministerial y esto me angustia”, relató.

