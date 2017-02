Norberto Sánchez: partidos pretenden tomar de rehén al ITE

El presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Norberto Sánchez Briones consideró que los partidos políticos pretenden tomar de rehén al Consejo General del organismo para satisfacer sus intereses.

Además, minimizó los 10 juicios electorales interpuestos en contra del acuerdo por el cual el ITE redujo el monto de financiamiento público al que tienen acceso los partidos políticos este año, pues consideró que los representantes de los partidos equivocaron la estrategia legal, pues debieron impugnar el decreto 301 por el que el Congreso local aprobó el presupuesto del órgano local para 2017.

En entrevista colectiva, el consejero electoral, Norberto Sánchez no dudó en señalar que el ITE sufre de los embates partidistas que buscan obtener dividendos particulares y no el cumplimiento de la legalidad.

“Es una postura que desde el primer día que tomé protesta como consejero que a veces quieren (los partidos políticos) tomar de rehén al instituto para catapultar algunos de sus intereses particulares o políticos. Lo sigo manifestando que la vía no era impugnar nuestro acuerdo sino impugnar el decreto 301, sin embargo, siguen con esa inercia cuando nosotros somos imparciales y respondemos a los intereses de los ciudadanos”, apuntó.

Muestra de ello, Norberto Sánchez dijo que la impugnación de los partidos políticos debió ser en contra del Congreso local y no del acuerdo del ITE, lo que demuestra que “les faltó atención a los partidos políticos para poder impugnar el decreto, no el acuerdo de nosotros, ellos tuvieron que haber impugnado, a mi forma de ver, el decreto 301 en tiempo y forma desde que lo conocieron o desde antes que lo tenían sus diputados, pero no lo hicieron, por eso ahora tratamos de coadyuvar con ellos en el sentido de ver esas ministraciones que no están en el capítulo que les corresponde que es el 4000, a fin de que nosotros podamos encontrar los mecanismos para resolverlo”.

Por lo anterior, consideró que ahora los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) deben resolver de fondo esta situación, pues estimó que de ello dependerá la posibilidad de recuperar los 20.7 millones de pesos que faltan para prerrogativas.

“Creo que también el Tribunal Electoral local tiene una gran responsabilidad en el sentido que en la Constitución, tanto el OPLE como los partidos tienen el mismo estatus, es decir, en la Constitución todos somos iguales ante la ley, entonces ellos tendrían que ver el espíritu del legislador, entonces quien tiene la responsabilidad creo que es el Congreso del estado que tiene que buscar un mecanismo, junto con nosotros y los partidos, para poder recuperar esos 20 millones faltantes que es algo que se puede hacer en los siguientes seis meses y que no se vean lastimadas las prerrogativas”, concluyó Norberto Sánchez.

