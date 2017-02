Lozano espía al gobierno de Gali por encargo de Moreno Valle

Desde que Antonio Gali Fayad asumió el cargo de gobernador de Puebla, en todos sus actos públicos, no se le ha despegado Javier Lozano Alarcón. Esa presencia no solamente es resultado del carácter protagónico de este político, sino parece obedecer a que es una especie de espía del ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas para reportarle todas las actividades, reuniones y expresiones que haga el actual titular del Poder Ejecutivo, así como los miembros del gabinete.

Las posiciones que ocupa Lozano de ser jefe de la Oficina del Gobernador, vocero y titular de la Coordinación de Transparencia del gobierno son resultado de la fuerte y abrumadora presión que ejerció Rafael Moreno Valle sobre Antonio Gali Fayad para que el ex senador panista acabara incrustado en posiciones estratégicas de la nueva gestión.

El argumento que habría utilizado Moreno Valle es que Lozano se hará cargo de cuidar que camine correctamente el proyecto de convertir a la esposa del ex gobernador, Martha Erika Alonso, en la candidata del PAN para competir por la gubernatura en los comicios de 2018.

Quienes conocen de cerca lo que está pasando en el gobierno de Gali dicen que en realidad Lozano está siendo una especie de espía, de censor, de escrutador, de los movimientos del mandatario para que Rafael Moreno Valle siempre esté informado de las decisiones importantes en la cúpula del Poder Ejecutivo y de esa manera siga influyendo.

Por eso Lozano siempre está, en cada acto público, a la derecha de Gali o a tres o cuatro pasos del gobernador. Siempre está atento a lo que habla el mandatario o de quienes hablan con él. Sabe al derecho y al revés la agenda diaria del jefe del Poder Ejecutivo y con quiénes se reúne.

Al mismo tiempo, se ha colocado a Lozano en la Coordinación de Transparencia para cuidar las respuestas a las solicitudes de información que se le formulen al gobierno y de esa manera evitar la fuga de datos que pongan en evidencia el abusivo y corrupto gasto público que existió en el sexenio de Moreno Valle.

Se dice que de todos los morenovallistas que entraron al gobierno de Gali, los únicos nombres que nunca estuvieron a discusión por parte de Moreno Valle fueron los del fiscal general, Víctor Carrancá, y de Javier Lozano, de quienes nunca cedió en un ápice en la posibilidad de que no fueran tomados en cuenta por la nueva administración.

Solo de esa manera se puede explicar la incrustación de Javier Lozano en el primer círculo político de Antonio Gali.

Para nadie es un secreto, dentro del equipo de Gali, es que Lozano fue parte de la llamada “burbuja morenovallista” –en la que también participaron Jorge Aguilar Chedraui, Patricia Leal y Marcelo García Almaguer– que se dedicaron a generar “fuego amigo” contra Gali Fayad desde que en 2013 fue candidato del PAN a la alcaldía de Puebla.

Los miembros de esa “burbuja” siempre buscaron descarrilar a Gali Fayad para que no fuera alcalde de Puebla o gobernador del estado. Todo el tiempo le han disputado el poder.

El equipo de colaboradores más cercano a Gali siempre se ha sentido cuestionado, atacado, bloqueado, por Javier Lozano, quien aunque públicamente siempre se le ve en una actitud amigable, en realidad siempre ha sembrado la hostilidad contra esa facción política.

Lozano no tendría que ser parte del gobierno de Gali, ya que no tiene la autoridad ética para ser parte del Poder Ejecutivo, luego de que hace un par de años perdió –en segunda instancia– un juicio por daño moral que emprendió en su contra el ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz.

El ex senador está condenado por ser responsable de un delito, que lo obliga a pagar 10 millones de pesos a la defensa de Manuel Bartlett.

Actualmente en el Juzgado Décimo de lo Civil está radicado el asunto para determinar cuánto debe pagar Lozano ante la demanda de los abogados de Bartlett de que solvente los costos de la defensa del ex gobernador y actual senador de Morena.

Ahí no termina todo. En contra de Lozano se está cocinando una demanda penal por falsedad de declaraciones ante una autoridad federal, el cual es un delito sancionado en el artículo 254, fracción I, del Código Penal del estado de Puebla.

En una diligencia realizada el 21 de junio de 2013, como parte del juicios que emprendió Manuel Bartlett, Lozano negó ante la autoridad judicial ser abogado y tener un posgrado en Derecho, cuando el panista es egresado de la Escuela Libre de Derecho.

La presencia de Lozano en el gobierno de Gali genera severas dudas acerca de que el gobernador va a generar un cambio y se acabará la política autoritaria que impuso Rafael Moreno Valle.

