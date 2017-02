Por segundo día Puebla en Lucha protestan en caseta de peaje de Atlixco

Por segundo día consecutivo, integrantes del movimiento ciudadano Puebla en Lucha protestaron en las casetas de peaje en el estado, esta vez fue la de Atlixco, en la autopista Siglo XXI, por el aumento en el precio de los combustibles.

Al grito de “Gobierno traidor, vendiste a la nación”, No a las reformas estructurales” y “Fuera Peña Nieto”, los ciudadanos sacaron sus pancartas frente a la garita, donde también demandaron la libertad a los presos políticos en Puebla.

Entre los manifestantes hay trabajadores universitarios y así como jubilados del ISSSTE, quienes exigen se frenen los actos de corrupción al interior del instituto del sector salud.

Los inconformes se congregaron alrededor de las 10 horas de este lunes, y como ha ocurrido en los últimos días exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y la abrogación de las reformas estructurales.

Los participantes acusaron que no van a frenar las movilizaciones a pesar que el gobierno federal ha decidido no aplicar el aumento a los precios de la gasolina y el diésel el 3 de febrero pasado.

A diferencia de este domingo, esta ocasión los manifestantes no liberaron la caseta de Atlixco, debido a que el grupo de manifestantes fue menor.

Los inconformes anunciaron que no desistirán de las protesta y que incluso en este mes habrá una segunda asamblea nacional de resistencia contra el gasolinazo en Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo.

Aseguraron que no sólo van contra el incremento en el precio de la gasolina sino también hasta echar abajo las reformas estructurales y el régimen podrido de Enrique Peña Nieto.

El capitán Jorge Octavio Martínez Ovando, integrante de Puebla en Lucha, informó que la Constitución Mexicana faculta a los ciudadanos cambiar el tipo de gobierno que tiene, como está contemplado en los artículos 39 y 40.

“Legalmente, los ciudadanos somos quiénes tenemos la facultad de determinar nuestro cambio de gobierno, cuando las cosas no están saliendo bien”, argumentó en entrevista.

El ex militar aseguró que el hecho de que no se aplicara el segundo incremento en el costo de la gasolina, la semana pasada, no quiere decir que dejarán de movilizarse.

Refirió que el gobierno no aplicó el segundo gasolinazo para bajar las manifestaciones que hay en su contra en todo el país.

Martínez Ovando recalcó que ha valido la pena las protestas y marchas, a tal grado que hoy dijo los legisladores tratan de deslindarse de los efectos de la reforma energética.

