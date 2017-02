¿Ustedes qué hubieran hecho?

Pregunta dolosa, llena de “jiribilla” y con claro intento chantajista. El que hizo la pregunta se planteó una falsa alternativa: “O se aumenta el precio de la gasolina o se recortan los gastos sociales” como si aumentar el precio de la gasolina fuera la única posibilidad de allegarse recursos.

¿Por qué no se planteó la reducción de los enormes sueldos y prestaciones de la alta burocracia?, ¿por qué no se reduce el número de los parásitos que duermen en las cámaras y eliminar los plurinominales que solo representan a sus camarillas?, ¿por qué no eliminar los subsidios a los partidos, pues ellos firmaron el pacto que parió las reformas causantes del desastre?

Se miente al decir que lo que se hace es eliminar el “subsidio”, cuando realmente se aumenta el Impuesto, ya que la gasolina es más cara en México que en EUA. Un impuesto que se volvió muy importante luego del desmantelamiento de Pemex, dado que ésta empresa aportaba alrededor del 40% del gasto corriente del gobierno federal. Y pretextan el aumento del precio mundial del petróleo, como si México no fuera exportador de crudo y beneficiario de dicho aumento.

Más aun, Pemex todavía cuenta con refinerías suficientes para abastecer la demanda nacional de combustibles, pero las refinerías operan al 40% de su capacidad de producción, porque la administración de Pemex ha recortado el suministro de crudo y no autoriza el mantenimiento para el funcionamiento óptimo de las instalaciones. A ello se añade el retiro de Pemex de las actividades no solo de refinación, sino también de las de exploración y extracción, entregadas al capital extranjero en franca enajenación del subsuelo, antes propiedad de la nación, hasta la aparición de las reformas de Peña.

Y sí, la “Gallina de los huevos de oro” no se murió: la mataron.

La mataron los “economistas” al uso del FMI y del Banco Mundial, (ITAM), tecnócratas amaestrados, incapaces de pensar y sumergidos en la doctrina de la globalización que siguen ciegamente, porqué así les enseñaron o porque seguir esa doctrina les produce enormes beneficios personales.

Ellos están, y han estado, dispuestos a desmantelar la estructura económica del Estado para eliminar su participación y dejar que opere la mano invisible del mercado y qué, cosa curiosa, luego aparecen como ayudantes de esa mano invisible, los altos funcionarios en calidad de ejecutivos de las empresas que adquirieron los bienes nacionales.

Así, el tercer hombre más rico del mundo tiene detrás a Salinas que le entregó Telmex en bandeja de plata, Zedillo se hizo directivo de la empresa a la que vendió los Ferrocarriles. Son botones de muestra de una larga lista de funcionarios corruptos que va desde los años ochenta del siglo pasado hasta nuestros días.

El asesinato de la gallina de los huevos de oro llevó al país a la paradoja (o parajoda) de ser al mismo tiempo productor de petróleo e importador de combustibles, simplemente por seguir la doctrina con una mente colonizada.

Recordemos la historia: En los años del “milagro mexicano” la economía mixta produjo crecimiento económico en el orden del 6% anual entre 1958 y 1980 impulsado por la sustitución de importaciones y el desarrollo de tecnología propia particularmente en la industria petroquímica incrementando el valor agregado a los derivados del petróleo. Aunado a lo anterior, el incremento salarial de esos años se tradujo en el crecimiento del mercado interno.

Pero en la crisis de 1981, por la caída de los precios del petróleo se esfumaron los sueños de riqueza de JLP y a partir de entonces la política económica de México se dicta desde el FMI y el BM, apoyados por los tecnócratas.

Al clausurar la industria petroquímica nacional se desmanteló la cadena productiva que actuaba como columna vertebral del auge y las políticas de desarrollo para centrar la posibilidad de crecimiento principalmente en la inversión extranjera directa (IED).

No les importa a los funcionarios si la tal IED se da en los megaproyectos extractivos, minería a cielo abierto, fractura hidráulica profunda para la extracción de gas y petróleo, construcción de presas o aeropuertos internacionales que destruyen el medio ambiente y la invasión del territorio de las comunidades. La puesta en práctica de esas políticas, durante más de 30 años, ha llevado a la economía a crecimientos del PIB de solo 2% y a la reducción brutal del salario real para garantizar las ganancias del capital extranjero.

El hilo se revienta por lo más delgado: la resistencia, la defensa del territorio y la autonomía de las comunidades, muestran un camino para la construcción de poder popular y generar una alternativa al “progreso-consumismo capitalista”. NO A LOS GASOLINAZOS.

HAY MUCHAS COSAS QUE DESCONOCE EL PUEBLO DE MÉXICO

Sabía usted que… México cuenta con seis refinerías: Refinería “Miguel Hidalgo” en Tula Hidalgo, Refinería “Francisco I. Madero” en Ciudad Madero, Tamaulipas, Refinería “Ing. Antonio M. Amor” en Salamanca, Gto.; Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oaxaca; Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas del Rio”, en Minatitlán, Veracruz; Refinería “Ing. Héctor Lara Sosa” en Cadereyta, Nuevo León.

Sabía usted que…. En México se extrae del subsuelo terrestre y marino tres tipos de petróleo denominados Itsmo, Olmeca y Maya, siendo el Istmo y Olmeca de tipo ligero y Maya de tipo pesado; de los crudos ligeros se obtienen más gasolinas mientras que del tipo Maya menos gasolinas.

Sabía usted que…Las refinerías mexicanas operan con una mezcla de crudos, 70% de tipo pesado y 30% de crudos ligeros.

Sabía usted que…. El barril es la unidad de medida internacional para la extracción y comercialización del petróleo y que un barril de petróleo contiene 159 litros.

Sabía usted que…. La capacidad de refinación nacional es de 1,620,000 barriles diarios y que de trabajar al 100% las refinerías se obtendrían alrededor de 648,000 barriles de gasolinas por día. Sabía usted que…. Actualmente las refinerías de Pemex están trabajando solo al 40% de su capacidad.

Sabía usted que… El consumo nacional de gasolinas es aproximadamente de 800,000 barriles diarios y que al trabajar al 40% de su capacidad las refinerías, México importa más del 60% de la gasolina necesaria para cubrir la demanda nacional, mientras que si trabajaran al 100% las refinerías solo se necesitarían importar el 19%.

Sabía usted que… De haberse construido la Refinería Bicentenario en Tula Hidalgo, con capacidad de refinación de 250,000 barriles por día, prácticamente no se importaría gasolinas para cubrir la demanda nacional, La construcción de esta refinería está cancelada aún cuando ya se cuenta con toda la ingeniería de construcción.

Sabía usted que… La última refinería que entró en operación en México fue en 1979; por lo que hace 37 años que no se construye ninguna nueva refinería, a pesar del incremento en la demanda de gasolinas, diésel y turbosinas.

Sabía usted que… En diciembre del 2013 se aprobó en las cámaras de diputados y senadores la mal llamada Reforma Energética, promovida por Enrique Peña Nieto, que abre las puertas a las empresas trasnacionales

Sabía usted que… El gasolinazo es producto de la Reforma Energética? que el incremento al precio de las gasolinas obedece a hacer más atractiva la comercialización de las gasolinas por parte de las empresas privadas que incrementaran sus ganancias con el aumento.

Sabía usted que… El gasolinazo provocará un aumento en el Índice Inflacionario al aumentar los costos de transportación de los productos que consume la población, aumentará la pobreza en el pueblo, en la gente que tiene menos ingresos y las futuras generaciones se verán afectadas por el consumo de menos alimentos nutritivos, que se reflejara en la estatura y nivel intelectual..

Sabía usted que….durante años a Pemex le ha negado el crudo suficiente a las refinerías impidiendo que trabajen al 100%

“Sabía Usted que… como parte de la Reforma Energética, el Gobierno Federal le ha negado a Pemex los recursos necesarios para su debido mantenimiento y por eso las refinerías no pueden trabajar al 100%”

Sabía usted que… Al depender de las importaciones de los hidrocarburos México pierde soberanía energética y queda sujeto a los caprichos del Presidente electo de Estados Unidos, que podría amenazar a México con la no venta de gasolinas y diésel.

“Sabía Usted que… es incluso más barato refinar en México que en otros países como Estados Unidos, como es el caso de la Refinería Miguel Hidalgo de Tula”

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, se opuso radicalmente a la Reforma energética y propusimos un proyecto alternativo para mejorar el desempeño de nuestra empresa- Proyecto que sigue siendo válido y exigimos sea considerado por los 3 niveles de gobierno, para darle una salida viable a la crisis energética que estamos viviendo. En lo inmediato:

1.- Que las refinerías operen al 100% de su capacidad.

2.- Se suspenda la venta de los ductos y las terminales de almacenamiento

3.- Reanudar las reconfiguraciones de las refinerías de Salamanca, Salina Cruz y Tula.

3.- Aprovechar el terreno que se acondiciono para la refinería Bicentenario para Construir dos trenes pequeños de refinación (50,000 barriles c/u) e infraestructura de almacenamiento.

4.-Construir las refinerías necesarias para cubrir la demanda nacional de combustibles.

¡GASOLINA MEXICANA, NO IMPORTADA!

Por una Industria Petrolera Integrada y Nacional

UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS.

