ONG, académicos, diputados y políticos reprueban inclusión de Lozano en Transparencia

Organizaciones especializadas en el estudio de la comunicación pública, académicos, diputados federales y dirigentes de corrientes partidistas, reprobaron el nombramiento de Javier Lozano Alarcón como presidente de la Comisión General de Transparencia del gobierno estatal que encabeza, José Antonio Gali Fayad.

La Junta de Gobierno de la Coordinación General de Transparencia, cuya presidencia ejecutiva recaerá en Javier Lozano Alarcón, podría atar de manos al nuevo organismo y propiciar la opacidad, advirtió Cuauhtémoc Cruz Isidoro, secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI Puebla).

Asimismo, indicó que otras medidas de control pueden darse a través de la facultad de asignar el presupuesto, de realizar los nombramientos del titular de la Coordinación y sobre todo de la creación del reglamento interno.

Brenda López Suárez, del Centro de Investigaciones sobre Propaganda y Opinión Pública (CIPOP), advirtió:

“el senador con licencia Javier Lozano, no parece ser el mejor para ocupar un cargo en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues ni siquiera ha rendido su declaración 3 de 3 sobre su patrimonio y además ha teñido declaraciones desafortunadas como esa de que estaría dispuesto a delinquir si su salario no le alcanzara”.

Por su parte, Diego Velázquez Caballero, investigador y académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), expresó:

El también politólogo agregó: “La tarea de los movimientos sociales, los ciudadanos, la academia y los pocos políticos honestos que aún quedan, será evidenciar la falacia modernizadora de estos operadores crematísticos insertados en el gobierno”.

Por su parte, Jesús Encinas, militante de Morena y quien fue impulsor de la primera legislación en materia de transparencia y acceso a al información de Puebla, como diputado local del PAN, advirtió que Lozano Alarcón tiene antecedentes que le impiden ser autoridad en esas materias:

“Yo voy a comentar una anécdota que viví y es absolutamente cierta: Yo era diputado en la quincuagésima quinta legislatura en el periodo de Morales Flores y estábamos impulsando la Ley de Acceso a la Información, esta Ley iba a pisar muchos cayos y entonces tuve una cita con Luis Banck y con Javier Lozano Alarcón, que era el contacto del gobierno de Rafael Moreno Valle ante las autoridades federales”, dijo.

“La comida fue en Mi Ciudad, en la Avenida Juárez, para ver si me desmienten Javier Lozano y Luis Banck. Estábamos tratando de mover la Ley de Acceso a la Información y Javier Lozano me dijo que no era posible emitir una ley, que lo que quería el gobierno del estado hacer era, pues un panfletito, un reglamentado por ahí, pero hablar de algo tan grande como una ley, no era del interés del gobernador.”, abundó.